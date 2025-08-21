"Не надо политизировать экономику": Садыр Жапаров обратился к Трампу и Стармеру из-за санкций

Президент Кыргызстана прокомментировал включение государственных банков страны в санкционные списки США и Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на Kabar.

Как сообщает издание, правительство Великобритании сообщило о введении санкций в отношении банка "Центрально-Азиатский Капитал Банк". В качестве причины указано, что это финансовое учреждение якобы может способствовать обходу санкций, введенных западными странами против России.

А в январе стало известно, что США ввели санкции в отношении кыргызского "Керемет Банка".

"В январе США действительно ввели санкции против "Керемет Банка", сославшись на то, что он якобы может быть задействован в обходе санкций. Но при этом они так и не смогли предъявить ни одного факта нарушения. И не смогут, потому что таких фактов нет и не было", - отметил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, в Кыргызстане работает 21 банк, и чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, было принято решение, чтобы только государственный "Керемет Банк" работал с российским рублем. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет. "Капитал Банк" также в полном объеме перечисляет чистую прибыль в казну.

По мнению Жапарова, причина включения Кыргызстана в санкционные списки - ложная информация, предоставляемая местными НПО и "внутренними недоброжелателями".

"В России у нас около миллиона мигрантов, которые ежедневно переводят сюда миллиарды рублей. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним.

Теперь выходит так, что как Америка вводила санкции против "Керемет" банка, так и Англия накладывает санкции на "Капитал" банк. И снова никаких фактов, только сомнения.

Поэтому и у меня возникают сомнения. Ведь они видят, что экономика Кыргызстана растет высокими темпами. Например, наш ВВП вырос на 11,7 процента, мы на передовых позициях среди стран СНГ. Думаю, именно из-за этого на нас оказывается давление. Великие державы ведь не хотят, чтобы другие страны быстро развивались. Они предпочитают, чтобы все смотрели на них и зависели от них", - сказал Жапаров.

И обратился к Дональду Трампу и Киру Стармеру.

"Не надо политизировать экономику. Мы проводим многовекторную политику, сотрудничаем и с вами в экономической сфере. Например, только в Англию мы ежегодно продаем золота на миллиард долларов. И в таком случае подобное отношение к нам нельзя назвать справедливым. Поэтому если вы не доверяете, представьте свои данные. Банк готов предоставить всю информацию открыто", - цитирует издание слова Жапарова.

Напомним, прошлым летом сообщалось, что банки Кыргызстана приостановили денежные переводы в Россию, также возникли технические сложности с приемом переводов из этой страны.

Обвинение Кыргызстана в обходе санкций против России

Напомним, в 2023 году Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана начал расследование деятельности частных компаний, причастных к реэкспорту подсанкционных товаров в Россию.

Такое решение было принято в связи с сообщениями из США о возможном введении экономических мер в отношении Кыргызстана "с целью прекращения поставок товаров двойного назначения в Россию".

Позже стало известно, что четыре компании из Кыргызстана внесли в санкционный список Соединенных Штатов за сотрудничество с Россией.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Кыргызстана Идриса Кадыркулова.

"Внимание дипломата было привлечено к тому, что Кыргызская Республика как член мирового сообщества должна ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против России", – сообщали тогда в украинском МИДе.

А сенатор США Роберт Менендес направил письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по поводу якобы несоблюдения санкций против России. Жапаров же ответил, что письмо - это метод давления.

