Зеленский раскрыл возможные места встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны пройти в нейтральной части Европы, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пишет издание, на встрече с журналистами Зеленский назвал возможные места переговоров с Путиным. По его мнению, справедливо было бы провести встречу в нейтральной Европе, например, в Австрии, Швейцарии или Турции.

"Турция для нас - это страна НАТО и часть Европы. И мы не против. Потому что для меня встреча без каких-либо особых условий - это тоже проактивные действия украинской стороны", - заявил президент.

Возможность переговоров в Москве Зеленский исключил. А вот Будапешт, по его словам, в качестве места саммита остается под вопросом, поскольку Венгрия выступала против поддержки Украины.

"Что касается Будапешта как площадки, мне кажется, что сегодня это непросто. Потому что есть единство всех стран Европы в поддержке Украины во время войны. И честно скажем, Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины. Но против поддержки Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Трамп встретился на Аляске с Путиным, принял в Белом доме Зеленского, а после провел встречу с украинским и европейскими лидерами.

После Трамп заявил, что уже начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. После переговоров президентов России и Украины Трамп надеется провести встречу в трехстороннем формате.

Где именно может пройти встреча, пока неизвестно. СМИ пишут, что союзники США и ЕС договорились о проведении встречи в Европе.

"Джорджия Мелони предложила Рим в качестве места проведения, а Эммануэль Макрон - Женеву. По имеющимся данным, Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, и, в частности, Ватикану, но Путин предпочитает Женеву", - сообщал портал Sky News.

Швейцария уже заявила, что не арестует Путина, если он приедет на мирные переговоры с Украиной, несмотря на то, что в 2023 году Международный суд в Гааге выдал ордер на арест главы РФ.

Вчера мы писали, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила готовность президента РФ встретится с главой Украины.

Также стало известно, что европейские лидеры планируют ввести новые санкции против России, если Путин откажется от участия в трехсторонней встрече с Зеленским и Трампом.

А сегодня сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Украина предоставили Штатам детали переговорных позиций.

