"Самый милый судья в мире" умер от рака

Фрэнк Каприо, которого называли "самым милым судьей в мире" за трогательные выступления, умер от рака. Ему было 88 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на его Facebook-страницу.

О смерти Каприо сообщил его сын, опубликовав видеообращение. Он отметил, что его отец скончался мирно, в окружении близких людей.

Последние годы судья Каприо боролся с раком поджелудочной железы.

"Любимый во всем мире за глубокое сострадание, смирение и непоколебимую веру в доброту людей, судья Каприо прикоснулся к миллионам людей через свою работу в зале суда и еще больше - своим примером человечности.

Его теплота, юмор и доброта произвели впечатление на каждого, кто имел честь знать его или слышать его слова. Его запомнят не только как уважаемого судью, но и как любящего мужа, отца, дедушку, прадедушку и друга. Давайте в память о нем все будем стремиться жить с большим сочувствием, пониманием и добротой, как он делал каждый день", - говорится в заявлении родных Каприо.

Как отмечает РБК, судью из города Провиденс в американском штате Род-Айленд многие знают по сериалу "Пойманные в Провиденсе", фрагменты которого стали вирусными в социальных сетях, в том числе в TikTok, где у Каприо были 1,6 млн подписчиков.

Каприо прозвали "самым милым судьей в мире" за его сострадание в зале суда и снисходительность к людям.

Сериал "Пойманные в Провиденсе" вышел в эфир в 2000 году и был четырежды номинирован на дневную премию "Эмми".

Сам Фрэнк Каприо работал муниципальным судьей с 1985 по 2023 год.

