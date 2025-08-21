"Любимчик Трампа". Кто такой Александер Стубб и почему так часто говорят о военном опыте Финляндии

Президент Финляндии Александер Стубб — новая звезда мировой политики. Сегодня из главы небольшой европейской страны он превратился в одного из видных мировых игроков, к которому готов прислушиваться президент США Дональд Трамп.

Людей, далеких от мировой политики, могло удивить, что на важнейшие переговоры о мире и судьбе всей Европы в Вашингтоне 18 августа, на которых присутствовали только европейские тяжеловесы и не было даже президента или премьер-министра Польши, пригласили президента Финляндии, который даже в своей стране имеет ограниченное влияние на политику, деля полномочия с парламентом и правительством.

Украинская служба Би-би-си разъясняет, на что сейчас может влиять Александер Стубб в таких переговорах и благодаря чему он завоевал благосклонность Дональда Трампа.

«Молодой и влиятельный»

«Личные связи в дипломатии иногда очень недооценивают», — говорит Кай-Йоран Александр Стубб, за плечами которого — 30 лет в международной политике.

В далеком 1995 году он начинал как советник в МИД Финляндии, а затем в течение этих 30 лет побывал и членом Европарламента, и советником председателя Еврокомиссии, и главой ОБСЕ, и министром иностранных дел Финляндии, и главой финского правительства.

В последние полтора года Стубб — президент Финляндии и тот европейский лидер, который, похоже, смог найти ключ к непростому сердцу Дональда Трампа.

«Вы проделали большую работу и мы хотели видеть вас здесь, потому что мы все вас уважаем», — такими словами президент США приветствовал Стубба на встрече с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, ЕС и НАТО в Белом доме 18 августа.

Правда, за несколько секунд до того Трамп не сразу смог идентифицировать президента Финляндии среди всего восьми гостей за столом.

«О, вы выглядите лучше обычного!» — нашелся Трамп, заметив, наконец, сидевшего прямо напротив Стубба, а еще через несколько минут назвал 57-летнего финского президента «влиятельным молодым человеком».

«Спасибо, я передам супруге ваши слова про молодость», — пошутил в ответ Стубб — тот самый президент, с которым Дональд Трамп сначала почти семь часов играл в гольф, а позже сидел рядом и приветливо разговаривал на похоронах папы римского.

При этом, в отличие от большинства иностранных политиков, которых пресса называет «любимчиками Трампа» или «поклонниками Трампа», Стубб — не авторитарный лидер, не национал-популист и не национал-консерватор. Он — либерал, центрист и сторонник евроинтеграции.

От гольфа — к дипломатии

«Когда я был маленьким, то проводил лето в США и Канаде. Я учился в Штатах. Поэтому мое сердце — в Северной Америке», — говорит сегодня Стубб.

Он родился в Хельсинки в двуязычной семье: с мамой и братом они говорили на финском, а с отцом — на шведском.

Сейчас Стубб владеет еще и английским, французским и немецким. Это еще и следствие многолетней учебы за границей. Стубб учился в:

Mainland High School в Дейтона-бич, Флорида, США,

Furman University в Гринвилле, Южная Каролина, США,

Сорбонне (Париж),

College of Europe в Брюгге, Бельгия,

London School of Economics в Лондоне.

С раннего детства Стубб играл в хоккей. Это спорт номер один в Финляндии, а его отец был высокопоставленным хоккейным функционером.

Но с 12 лет на смену хоккею пришел гольф. Семья уже жила в Америке, где отец, Йоран Стубб, работал в системе НХЛ. Будущий президент Финляндии настолько увлекся гольфом, что хотел посвятить ему свою жизнь. Он даже выступал в составе финской сборной и показывал прекрасные результаты. За это он получил спортивную стипендию в американском Furman University.

В то время, в 20 с небольшим лет, как вспоминает сам Стубб, у него не было особой тяги к знаниям, но уже в процессе учебы он вдруг осознал, что влюбился в тему международных отношений. В итоге он расстался с мечтой стать профессиональным гольфистом.

Это был 1990 год. Дейтона-бич, Флорида, США.

«Трамп спросил: могу ли я доверять Путину?» Я ответил: «Нет»

Март 2025-го. Мар-а-Лаго, Флорида, США. Улыбающийся президент США Дональд Трамп с не менее улыбающимся президентом Финляндии Александером Стуббом позируют фотографу после почти семи часов гольфа.

«Папа как-то сказал: „Даже если ты не станешь профессионалом, все равно однажды гольф тебе пригодится“. Теперь я понимаю, что он имел в виду», — со смехом вспоминает финский президент.

Гольф стал для него тем самым ключом, который помог сблизиться с главным политиком в мире, да еще и в такой непростой момент, когда Европа пытается объяснить президенту США, как важно поддерживать Украину в развязанной Россией войне.

«Мне повезло, потому что президент маленькой страны редко получает возможность около семи часов провести в присутствии президента великой державы […] Я могу говорить Трампу о том, что думают европейцы, или что думает Зеленский, а потом могу рассказывать моим европейским коллегам, что думает Трамп», — описывает Стубб выгоды такого нетрадиционного дипломатического общения и добавляет, что во влиянии друг на друга и заключается работа президентов.

В то же время на вопросы о деталях разговоров во время гольфа президент Финляндии отвечает очень скупо.

«То, что было на поле для гольфа, остается на поле для гольфа», — отшучивается Стубб и сообщает почти лишь то, что в неформальной беседе с американским президентом говорил прежде всего о двух вещах: об отношениях Финляндии и США и о российской агрессии против Украины.

«Трамп меня спросил: „Могу ли я доверять Путину?“, и я ответил: „Нет, не можете“, — коротко пересказывает один из фрагментов той беседы Стубб и добавляет, что постарался объяснить Трампу, что только он может закончить эту войну.

По словам президента Финляндии, Трамп — очень умелый переговорщик, который пытается найти правильный баланс, хоть и применяет при этом „несколько иные методы дипломатии, чем те, к которым мы привыкли“.

«Мы нашли решение в 1944-м, так что сможем найти и 2025-м»

Александер Стубб — один из тех европейских лидеров, которые последовательно осуждают агрессию России в отношении Украины. У Финляндии есть исторический опыт потери части территории в результате нападения СССР.

Через три дня после российского вторжения, 27 февраля 2022 года, Стубб, который тогда еще не был президентом, но был влиятельным политиком и дипломатом, написал главе МИД России Сергею Лаврову и попросил его повлиять на Путина. Об этом сам Стубб рассказал в начале этого видеоподкаста.

Вот их диалог в виде текстовых сообщений:

А.С.: Сергей, пожалуйста, останови этого безумца. Ты — единственный, кто может его остановить!

С. Л.: Кого? Зеленского? Байдена?

А.С.: Нет. Ты знаешь, кого я имею в виду. История — на твоих плечах.

Дальше, по словам Стубба, Лавров отвечал шаблонными обвинениями в адрес Запада и фразами о «денацификации», и он, «мягко говоря, взбешенный и разочарованный», после шести сообщений прекратил разговор.

Сегодня Стубб — не просто президент одной из стран-союзниц Украины, но и лидер, который наравне с президентом Франции Макроном, премьер-министром Италии Мелони, канцлером Германии Мерцем, председательницей Еврокомиссии фон дер Ляйен, премьер-министром Великобритании Стармером и генсеком НАТО Рютте пытается повлиять на решения Трампа относительно поддержки Украины в войне.

«У нас, конечно, есть собственный исторический опыт с Россией […] и если посмотреть на позитивные стороны нашего нынешнего состояния, то мы нашли решение в 1944 году, и я убежден, что мы сможем найти решение в 2025 году, чтобы положить конец военной агрессии России и достичь устойчивого и справедливого мира. Ситуация очень сложная, но потому мы сюда и приехали», — сказал Стубб во время встречи европейских лидеров с Трампом 18 августа в Белом доме.

Помимо дипломатической поддержки на международной арене, Финляндия за последние три года оказала Украине военную помощь более чем на 2,7 млрд евро, гуманитарную помощь на 816 млн евро и финансовую — почти на 90 млн евро.

«Если мы хотим закончить войну, мы должны делать две вещи: с одной стороны, продолжать милитаризацию Украины, с другой — продолжать давить на Россию», — убежден финский лидер.

Кстати, в августе 2008 года Стубб, тогда — глава ОБСЕ, был одним из авторов плана мирного урегулирования в Грузии, а также осудил признание Россией Абхазии и Южной Осетии как отдельных от Грузии государств.

«Имейте большие мечты и верьте в них»

В работе и жизни президент Финляндии руководствуется четырьмя принципами.

«Имейте большие мечты. Верьте в них. Тяжело работайте. Добивайтесь успеха», — так он описывает эти принципы.

Чтобы быть продуктивным, Стубб делит свой день на три равные части: восемь часов — на сон, восемь часов — на интенсивную работу, восемь часов — на собственные увлечения, которых у него немало.

Президент Финляндии — большой любитель спорта. В «топе» его увлечений — плавание, бег, лыжи, велосипед. Он регулярно участвует в соревнованиях по триатлону.

Например, всего месяц назад, в июле этого года, он в полутайне, зарегистрировавшись только под инициалами, выступил в триатлоне в Финляндии и проплыл 750 метров, проехал на велосипеде 20 км и пробежал пять километров всего за час с небольшим, заняв второе место среди любителей.

Физическим упражнениям он старается уделять один час в день, а еще по часу — чтению книг и мониторингу соцсетей.

Стубб женат, имеет двух взрослых детей. Его жена — гражданка Великобритании и была первой в истории женой президента Финляндии — иностранкой. В 2017 году она получила и финское гражданство.

В 2016 году семья Стуббов взяла из приюта двух котят, Мило и Налу. В апреле Нала умерла от болезни, о чем Стубб с прискорбием известил общественность через инстаграм.

Опыт «финляндизации» для Украины

Когда речь заходит про опыт Финляндии в противостоянии с СССР и то, как она сохранила независимость, то обычно имеют в виду так называемую «Финляндизацию».

В конце 1939 года СССР напал на Финляндию. По ходу продолжавшейся несколько месяцев «Зимней войны» финны смогли отбиться, нанеся Красной армии тяжелые потери, но были вынуждены пойти на большие уступки и отдать Советскому Союзу часть своей территории.

После нападения Германии на СССР в 1941 году Финляндия тоже пошла в контрнаступление, вернула свои территории и даже заняла административный центр советской Карелии, Петрозаводск.

В 1944 году, по ходу войны, СССР вернул себе все эти территории, а Финляндия была вынуждена согласиться на довольно сложный мирный договор: она сохранила независимость, но потеряла не только территории, но и значительную часть суверенитета.

Она согласилась стать нейтральной страной, а СССР на десятилетия получил значительное влияние на внешнюю и внутреннюю политику страны.

Сами финны считали такой нейтралитет вассальной зависимостью от СССР.

О вступлении страны, например, в НАТО не могло быть и речи.

В то же время Финляндия получила возможность сохранить и развивать рыночную экономику.

