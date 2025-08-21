"Любимчик Трампа". Кто такой Александер Стубб и почему так часто говорят о военном опыте Финляндии

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Новости русской службы Би-би-си

    "Любимчик Трампа". Кто такой Александер Стубб и почему так часто говорят о военном опыте Финляндии

    Опубликовано:

    Александр Стубб
    Александр Стубб. Фото: Roni Rekomaa/Bloomberg via Getty Images

    Президент Финляндии Александер Стубб — новая звезда мировой политики. Сегодня из главы небольшой европейской страны он превратился в одного из видных мировых игроков, к которому готов прислушиваться президент США Дональд Трамп.

    Это перевод статьи Украинской службы Би-би-си с отдельными дополнениями. В оригинале ее можно прочитать здесь.

    Людей, далеких от мировой политики, могло удивить, что на важнейшие переговоры о мире и судьбе всей Европы в Вашингтоне 18 августа, на которых присутствовали только европейские тяжеловесы и не было даже президента или премьер-министра Польши, пригласили президента Финляндии, который даже в своей стране имеет ограниченное влияние на политику, деля полномочия с парламентом и правительством.

    Украинская служба Би-би-си разъясняет, на что сейчас может влиять Александер Стубб в таких переговорах и благодаря чему он завоевал благосклонность Дональда Трампа.

    «Молодой и влиятельный»

    «Личные связи в дипломатии иногда очень недооценивают», — говорит Кай-Йоран Александр Стубб, за плечами которого — 30 лет в международной политике.

    В далеком 1995 году он начинал как советник в МИД Финляндии, а затем в течение этих 30 лет побывал и членом Европарламента, и советником председателя Еврокомиссии, и главой ОБСЕ, и министром иностранных дел Финляндии, и главой финского правительства.

    В последние полтора года Стубб — президент Финляндии и тот европейский лидер, который, похоже, смог найти ключ к непростому сердцу Дональда Трампа.

    «Вы проделали большую работу и мы хотели видеть вас здесь, потому что мы все вас уважаем», — такими словами президент США приветствовал Стубба на встрече с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, ЕС и НАТО в Белом доме 18 августа.

    Правда, за несколько секунд до того Трамп не сразу смог идентифицировать президента Финляндии среди всего восьми гостей за столом.

    «О, вы выглядите лучше обычного!» — нашелся Трамп, заметив, наконец, сидевшего прямо напротив Стубба, а еще через несколько минут назвал 57-летнего финского президента «влиятельным молодым человеком».

    «Спасибо, я передам супруге ваши слова про молодость», — пошутил в ответ Стубб — тот самый президент, с которым Дональд Трамп сначала почти семь часов играл в гольф, а позже сидел рядом и приветливо разговаривал на похоронах папы римского.

    При этом, в отличие от большинства иностранных политиков, которых пресса называет «любимчиками Трампа» или «поклонниками Трампа», Стубб — не авторитарный лидер, не национал-популист и не национал-консерватор. Он — либерал, центрист и сторонник евроинтеграции.

    От гольфа — к дипломатии

    «Когда я был маленьким, то проводил лето в США и Канаде. Я учился в Штатах. Поэтому мое сердце — в Северной Америке», — говорит сегодня Стубб.

    Он родился в Хельсинки в двуязычной семье: с мамой и братом они говорили на финском, а с отцом — на шведском.

    Сейчас Стубб владеет еще и английским, французским и немецким. Это еще и следствие многолетней учебы за границей. Стубб учился в:

    • Mainland High School в Дейтона-бич, Флорида, США,
    • Furman University в Гринвилле, Южная Каролина, США,
    • Сорбонне (Париж),
    • College of Europe в Брюгге, Бельгия,
    • London School of Economics в Лондоне.

    С раннего детства Стубб играл в хоккей. Это спорт номер один в Финляндии, а его отец был высокопоставленным хоккейным функционером.

    Но с 12 лет на смену хоккею пришел гольф. Семья уже жила в Америке, где отец, Йоран Стубб, работал в системе НХЛ. Будущий президент Финляндии настолько увлекся гольфом, что хотел посвятить ему свою жизнь. Он даже выступал в составе финской сборной и показывал прекрасные результаты. За это он получил спортивную стипендию в американском Furman University.

    В то время, в 20 с небольшим лет, как вспоминает сам Стубб, у него не было особой тяги к знаниям, но уже в процессе учебы он вдруг осознал, что влюбился в тему международных отношений. В итоге он расстался с мечтой стать профессиональным гольфистом.

    Это был 1990 год. Дейтона-бич, Флорида, США.

    «Трамп спросил: могу ли я доверять Путину?» Я ответил: «Нет»

    Март 2025-го. Мар-а-Лаго, Флорида, США. Улыбающийся президент США Дональд Трамп с не менее улыбающимся президентом Финляндии Александером Стуббом позируют фотографу после почти семи часов гольфа.

    «Папа как-то сказал: „Даже если ты не станешь профессионалом, все равно однажды гольф тебе пригодится“. Теперь я понимаю, что он имел в виду», — со смехом вспоминает финский президент.

    Гольф стал для него тем самым ключом, который помог сблизиться с главным политиком в мире, да еще и в такой непростой момент, когда Европа пытается объяснить президенту США, как важно поддерживать Украину в развязанной Россией войне.

    «Мне повезло, потому что президент маленькой страны редко получает возможность около семи часов провести в присутствии президента великой державы […] Я могу говорить Трампу о том, что думают европейцы, или что думает Зеленский, а потом могу рассказывать моим европейским коллегам, что думает Трамп», — описывает Стубб выгоды такого нетрадиционного дипломатического общения и добавляет, что во влиянии друг на друга и заключается работа президентов.

    В то же время на вопросы о деталях разговоров во время гольфа президент Финляндии отвечает очень скупо.

    «То, что было на поле для гольфа, остается на поле для гольфа», — отшучивается Стубб и сообщает почти лишь то, что в неформальной беседе с американским президентом говорил прежде всего о двух вещах: об отношениях Финляндии и США и о российской агрессии против Украины.

    «Трамп меня спросил: „Могу ли я доверять Путину?“, и я ответил: „Нет, не можете“, — коротко пересказывает один из фрагментов той беседы Стубб и добавляет, что постарался объяснить Трампу, что только он может закончить эту войну.

    По словам президента Финляндии, Трамп — очень умелый переговорщик, который пытается найти правильный баланс, хоть и применяет при этом „несколько иные методы дипломатии, чем те, к которым мы привыкли“.

    «Мы нашли решение в 1944-м, так что сможем найти и 2025-м»

    Александер Стубб — один из тех европейских лидеров, которые последовательно осуждают агрессию России в отношении Украины. У Финляндии есть исторический опыт потери части территории в результате нападения СССР.

    Через три дня после российского вторжения, 27 февраля 2022 года, Стубб, который тогда еще не был президентом, но был влиятельным политиком и дипломатом, написал главе МИД России Сергею Лаврову и попросил его повлиять на Путина. Об этом сам Стубб рассказал в начале этого видеоподкаста.

    Вот их диалог в виде текстовых сообщений:

    А.С.: Сергей, пожалуйста, останови этого безумца. Ты — единственный, кто может его остановить!

    С. Л.: Кого? Зеленского? Байдена?

    А.С.: Нет. Ты знаешь, кого я имею в виду. История — на твоих плечах.

    Дальше, по словам Стубба, Лавров отвечал шаблонными обвинениями в адрес Запада и фразами о «денацификации», и он, «мягко говоря, взбешенный и разочарованный», после шести сообщений прекратил разговор.

    Сегодня Стубб — не просто президент одной из стран-союзниц Украины, но и лидер, который наравне с президентом Франции Макроном, премьер-министром Италии Мелони, канцлером Германии Мерцем, председательницей Еврокомиссии фон дер Ляйен, премьер-министром Великобритании Стармером и генсеком НАТО Рютте пытается повлиять на решения Трампа относительно поддержки Украины в войне.

    «У нас, конечно, есть собственный исторический опыт с Россией […] и если посмотреть на позитивные стороны нашего нынешнего состояния, то мы нашли решение в 1944 году, и я убежден, что мы сможем найти решение в 2025 году, чтобы положить конец военной агрессии России и достичь устойчивого и справедливого мира. Ситуация очень сложная, но потому мы сюда и приехали», — сказал Стубб во время встречи европейских лидеров с Трампом 18 августа в Белом доме.

    Помимо дипломатической поддержки на международной арене, Финляндия за последние три года оказала Украине военную помощь более чем на 2,7 млрд евро, гуманитарную помощь на 816 млн евро и финансовую — почти на 90 млн евро.

    «Если мы хотим закончить войну, мы должны делать две вещи: с одной стороны, продолжать милитаризацию Украины, с другой — продолжать давить на Россию», — убежден финский лидер.

    Кстати, в августе 2008 года Стубб, тогда — глава ОБСЕ, был одним из авторов плана мирного урегулирования в Грузии, а также осудил признание Россией Абхазии и Южной Осетии как отдельных от Грузии государств.

    «Имейте большие мечты и верьте в них»

    В работе и жизни президент Финляндии руководствуется четырьмя принципами.

    «Имейте большие мечты. Верьте в них. Тяжело работайте. Добивайтесь успеха», — так он описывает эти принципы.

    Чтобы быть продуктивным, Стубб делит свой день на три равные части: восемь часов — на сон, восемь часов — на интенсивную работу, восемь часов — на собственные увлечения, которых у него немало.

    Президент Финляндии — большой любитель спорта. В «топе» его увлечений — плавание, бег, лыжи, велосипед. Он регулярно участвует в соревнованиях по триатлону.

    Например, всего месяц назад, в июле этого года, он в полутайне, зарегистрировавшись только под инициалами, выступил в триатлоне в Финляндии и проплыл 750 метров, проехал на велосипеде 20 км и пробежал пять километров всего за час с небольшим, заняв второе место среди любителей.

    Физическим упражнениям он старается уделять один час в день, а еще по часу — чтению книг и мониторингу соцсетей.

    Стубб женат, имеет двух взрослых детей. Его жена — гражданка Великобритании и была первой в истории женой президента Финляндии — иностранкой. В 2017 году она получила и финское гражданство.

    В 2016 году семья Стуббов взяла из приюта двух котят, Мило и Налу. В апреле Нала умерла от болезни, о чем Стубб с прискорбием известил общественность через инстаграм.

    Опыт «финляндизации» для Украины

    Когда речь заходит про опыт Финляндии в противостоянии с СССР и то, как она сохранила независимость, то обычно имеют в виду так называемую «Финляндизацию».

    В конце 1939 года СССР напал на Финляндию. По ходу продолжавшейся несколько месяцев «Зимней войны» финны смогли отбиться, нанеся Красной армии тяжелые потери, но были вынуждены пойти на большие уступки и отдать Советскому Союзу часть своей территории.

    После нападения Германии на СССР в 1941 году Финляндия тоже пошла в контрнаступление, вернула свои территории и даже заняла административный центр советской Карелии, Петрозаводск.

    В 1944 году, по ходу войны, СССР вернул себе все эти территории, а Финляндия была вынуждена согласиться на довольно сложный мирный договор: она сохранила независимость, но потеряла не только территории, но и значительную часть суверенитета.

    Она согласилась стать нейтральной страной, а СССР на десятилетия получил значительное влияние на внешнюю и внутреннюю политику страны.

    Сами финны считали такой нейтралитет вассальной зависимостью от СССР.

    О вступлении страны, например, в НАТО не могло быть и речи.

    В то же время Финляндия получила возможность сохранить и развивать рыночную экономику.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Новости русской службы Би-би-си«На 3 тыс. км с тонной взрывчатки». Что известно о новой украинской крылатой ракете «Фламинго» Инженерное чудо. В Швеции церковь весом 672 тонны целиком перевозят на новое местоВ Италии умерла эвакуированная из Газы женщина

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.