"Нарушали закон и поддерживали терроризм": более 6 тыс. студенческих виз отозвали в США

В США в текущем году аннулировали более 6 тыс. студенческих виз из-за нарушения сроков пребывания или несоблюдения закона, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Как сообщает телеканал, аннулирование студенческих виз при администрации Трампа происходило по причине того, что человек либо нарушил закон либо выразил поддержку терроризму, находясь в США.

"Около 4 тыс. виз были аннулированы по причине таких нарушений закона, как случаи нападения и вождения в нетрезвом виде", - сообщил представитель Госдепартамента США.

По словам чиновника, те, чьи студенческие визы отозвали из-за нападения (а таких студентов было около 800), были арестованы или получили обвинения. Еще около 200-300 человек привлекли к ответственности из-за поддержки терроризма, в том числе финансирования палестинского движения ХАМАС.

Напомним, недавно посольство США в РК опубликовало предупреждение для казахстанцев - гражданам напомнили о необходимости соблюдать условия визы.

Ранее мы писали, что казахстанцам стали чаще отказывать в получении визы в США.

Весной сообщалось, что Госдепартамент США приказал дипломатам за рубежом тщательно проверять соцсети некоторых заявителей на студенческие и другие типы виз, чтобы запретить въезд в страну тем, кого подозревают в критике США и Израиля.

В начале августа стало известно, что Госдеп США намерен запустить программу, которая потребует от иностранных граждан внесения залога в размере 15 тыс. долларов за визу. Эти деньги будут возвращены при условии соблюдения визовых ограничений, таких как выезд из США в течение пяти дней после истечения срока действия визы.

А до этого СМИ писали, что Трамп подписал закон, согласно которому желающие посетить США теперь обязаны платить новый "визовый сбор" в размере 250 долларов США (более 133 тыс. тенге).

