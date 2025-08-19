"Хотела отомстить за погибших от COVID": женщину, угрожавшую убить Трампа, арестовали в США

В США задержали женщину, которая, по заявлению официальных лиц, публиковала в соцсети посты с угрозой убить президента Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Как пишет издание со ссылкой на документы, поданные в федеральный суд, женщина, принявшая участие в протестах на этих выходных, была арестована по обвинению в угрозах убить Дональда Трампа.

Американские официальные лица заявили, что Секретная служба обнаружила аккаунты в соцсетях, связанные с 49-летней жительницей Лафайета, штат Индиана, где в постах содержались призывы к аресту и отстранению Трампа от должности, а также публикации, где его назвали "террористом" и "нацистом".

"Она хотела "отомстить" за все жизни, потерянные во время пандемии COVID-19, которую она приписала администрации президента и ее позиции в отношении вакцинации", - заявил агент Секретной службы в обвинительном документе, поданном в суд.

Также прокурор заявила, что 6 августа задержанная якобы опубликовала следующее сообщение: "Сегодня я буквально заявила ФБР в пяти штатах, что готова жертвенно убить этого президента США, выпотрошив его и перерезав ему трахею".

Как пишут авторы статьи, согласно показаниям агента Секретной службы США, на допросе женщина подтвердила, что "если бы у нее была возможность, она бы лишила президента жизни".

Напомним, в июле прошлого года Дональд Трамп был ранен во время предвыборного митинга в городе Батлер в Пенсильвании. Один участник митинга погиб, двое получили ранения. Охрана застрелила нападавшего.

Позже, в сентябре, как писала ранее Русская служба Би-би-си, рядом с гольф-клубом, где в тот момент находился Дональд Трамп, прозвучали выстрелы. Кандидат в президенты был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, но был в безопасности. При этом ФБР заявило, что инцидент "выглядит как попытка покушения".

Позже в СМИ назвали подозреваемого в покушении - им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. Также в Сети появились кадры задержания подозреваемого.

Вступив в должность президента, Дональд Трамп прокомментировал попытку покушения на его жизнь.

"Я остался жив не просто так. Бог спас мою жизнь, чтобы я сделал Америку снова великой", - заявил Трамп.

В конце июня этого года Путин вспомнил о покушении на Трампа и заявил, что относится к президенту США с "большим уважением".

"Он прошел очень тяжелый, сложный и небезопасный путь возвращения к власти и в Белый дом, мы все это хорошо знаем. Вплоть до того, что пережил покушение, причем не одно покушение на его жизнь. Он мужественный человек, это ясно", - сказал Путин.

