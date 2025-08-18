В Кембриджский словарь добавят новые слова — в том числе skibidi и tradwife

Skibidi, tradwife и другие сленговые словечки, родившиеся и набравшие популярность в социальных сетях, входят в число примерно шести тысяч новых слов, которые будут добавлены в Кембриджский словарь английского языка в этом году. Среди новых слов — и другие термины, в том числе относящиеся к технологиям и к удаленной работе.

«Интернет-культура меняет английский язык, и это увлекательно наблюдать и фиксировать в словаре», — сказал менеджер лексической программы Кембриджского словаря Колин Макинтош.

Skibidi определяется в словаре как «слово, которое может иметь разные значения, такие как „крутой“ или „плохой“, или может использоваться без реального значения в качестве шутки». Например, «What the skibidi are you doing?» («Какого skibidi ты делаешь?» — примерно как «Какого лешего ты это делаешь» или нечто похожее).

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, как оказалось, не чужда модных трендов: она опубликовала в инстаграме видео, на котором было видно ожерелье с гравировкой «skibidi toilet» — это название популярной серии анимационных видео на YouTube, автор которой и придумал слово.

Tradwife — сокращение от «traditional wife» (традиционная жена), под ним понимается замужняя женщина, ведущая «традиционный» образ жизни — растит детей, готовит, убирает и параллельно публикует посты в социальных сетях.

В новое издание словаря попадут и некоторые сокращенные версии существующих терминов. Например, delulu — сокращенная версия слова delusional (бредовый): «верить в то, что не является реальным или правдивым, обычно по собственному выбору».

С ростом популярности удаленной работы во время пандемии в словарь вошло mouse jiggler (дословно «подергивающий компьютерной мышью») — устройство или программа, которая создает видимость работы за компьютером, позволяющая вам заниматься своими делами, не привлекая к себе излишнего внимания коллег.

В словаре появились и некоторые составные термины, такие как broligarchy. Это слово, образованное из bro («братишка», «браток») и oligarchy («олигархия»), означает «небольшую группу мужчин, особенно владеющих или участвующих в технологическом бизнесе, чрезвычайно богатых и влиятельных, которые имеют политическое влияние или стремятся к нему».

Этим словом, например, описывали глав крупнейших компаний технологической отрасли Джеффа Безоса, Илона Маска и Марка Цукерберга, присутствовавших на инаугурации Дональда Трампа в январе.

