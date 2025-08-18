Переговоры в Вашингтоне могут быть еще важнее для будущего Украины, чем саммит на Аляске

Вполне возможно, что встреча в Белом доме в понедельник окажется еще более важной для будущего Украины — и для безопасности всей Европы — чем прошедший в пятницу саммит США и России на Аляске.

На первый взгляд, встреча Путина и Трампа оправдала все ожидания. Не было ни перемирия, ни санкций, ни громких заявлений.

Неужели Украина и Европа окажутся в стороне от соглашения, заключенного за закрытыми дверями двумя ведущими ядерными державами мира?

По всей видимости, нет, — если Украина и ее партнеры смогут этому помешать.

Присутствие Кира Стармера, Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и других лидеров рядом с президентом Зеленским в Вашингтоне означает не только то, что он не попадет в засаду, как это было в Овальном кабинете 28 февраля.

Они полны решимости донести до Дональда Трампа две вещи: во-первых, что мирное соглашение для Украины невозможно без прямого участия Украины, и, во-вторых, что оно должно быть подкреплено железными гарантиями безопасности.

Прежде всего, европейские лидеры хотят показать президенту США, что Украина и Европа выступают единым фронтом, а также убедиться, что он не поддается влиянию своих очевидных личных отношений с Владимиром Путиным и не уступает требованиям российского лидера.

Именно здесь дипломатические навыки сэра Стармера будут подвергнуты серьезному испытанию.

Трамп симпатизирует британскому премьеру и прислушивается к нему, а через месяц Трамп прибудет в Великобританию с государственным визитом.

Он также симпатизирует Марку Рютте, генсеку НАТО, который будет присутствовать на встрече и которого иногда называют «шептуном Трампа».

Президент США, похоже, менее симпатизирует Макрону, а Белый дом недавно резко раскритиковал его намерение безоговорочно признать палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Европейские лидеры часто заявляют, что международные границы не могут быть изменены силой, а президент Украины Владимир Зеленский неоднократно повторял, что не сдаст территории, к тому же это запрещено Конституцией Украины.

Путин хочет весь Донбасс, который его войска уже контролируют на 85%, и он абсолютно не намерен когда-либо возвращать Крым.

Однако, как однажды сказала мне бывший премьер-министр Эстонии, а ныне глава европейской дипломатии Кая Каллас, победа Украины в этой войне не обязательно должна заключаться только в отвоевывании оккупированных территорий.

Если Украина сможет получить гарантии безопасности, о которых сейчас идет речь (аналогичные гарантиям по статье 5 Устава НАТО), достаточные для сдерживания любой будущей агрессии со стороны России и защиты своей независимости как свободного и суверенного государства, то это будет одной из форм победы.

Сейчас, судя по всему, США и Россия обсуждают предложение, которое по сути предполагает обмен части украинской территории на гарантии безопасности, и Украине не придется уступать России еще больше.

Но вопросов остается очень много.

Может ли Украина принять сделку, которая положит конец войне, но будет стоить ей территории, особенно когда тысячи людей погибли, пытаясь спасти эту территорию?

Если ей будет предложено уступить оставшиеся 30% Донецкой области, которые Россия еще не оккупировала, то не останется ли тогда путь на запад к Киеву слишком незащищенным?

А как же так расхваленная Стармером «Коалиция желающих»?

Ранее обсуждавшиеся планы размещения десятков тысяч солдат в Украине были свернуты.

Теперь речь идет скорее о «защите неба и моря» и помощи Украине в восстановлении армии.

Но даже если на поле боя наступит мир, мы все равно останемся в опасной зоне.

Все военные эксперты, с которыми я разговаривал, считают, что как только боевые действия прекратятся, Путин восстановит армию, произведет больше оружия и в итоге окажется в положении (возможно, уже через три-четыре года), когда сможет захватить еще больше территории.

Если и когда это произойдет, то именно отважный пилот истребителя Typhoon или F-35 будет готов выпустить первую ракету по наступающей российской колонне.

Это перевод материала корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнка Гарднера, опубликованного на сайте BBC News

