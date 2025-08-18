jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    СМИ: Россия нанесла удар по нефтебазе Азербайджана в Украине (фото, видео)

    Опубликовано:

    Огнеборцы тушат пожар на объекте в Одессе
    Огнеборцы тушат пожар на объекте в Одессе. Фото: od.dsns.gov

    В ряде СМИ появилась информация, что минувшей ночью Россия нанесла удар по объектам инфраструктуры в украинском городе Одесса. По некоторым данным, объект принадлежит Азербайджану.

    На сайте государственной службы Украины по ЧС по городу Одесса опубликовано сообщение о том, что Россия нанесла массированный удар БПЛА по объекту инфраструктуры.

    "Вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. Более 100 спасателей, добровольцев, пожарных команд ликвидировали последствия. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

    После в ряде СМИ появилась информация, что речь идет об объекте, который принадлежит компании из Азербайджана. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

    "В Одессе после прилетов горит "Новая почта", а также терминалы азербайджанской компании SOCAR", - пишет издание.

    Позже об ударе по SOCAR заявило и издание УНИАН. Информацию также распространило азербайджанское издание Oxu.az.

    "Россия нанесла удары "Шахедами" по SOCAR, уничтожив все 17 резервуаров. Это была серия прямых попаданий, после чего возник пожар. Повреждены абсолютно все 17 резервуаров, здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения, разрушено ограждение. Объем хранение данной нефтебазы более 16 тыс. кубометров", - пишет издание.

    По данному факту возбуждено уголовное производство. Российские СМИ пока не сообщали об атаке на объекты Азербайджана в Украине.

    Отметим, на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева 10 августа была опубликована информация о разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что во время беседы по телефону осудили российские атаки по принадлежащим Азербайджану энергообъектам в Украине.

    "В ходе телефонного разговора стороны осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину, выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах не приведет к приостановлению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере",- сказано в сообщении.

    Как ранее писала "Русская служба Би-Би-Си", гибель двух азербайджанцев в Екатеринбурге спровоцировала беспрецедентный кризис в отношениях Москвы и Баку, но причины для этого кризиса копились все последние годы, говорят эксперты. Азербайджан хотел изменить характер отношений с бывшей метрополией, уменьшить российское влияние на Южном Кавказе и из страны "ближнего зарубежья" превратиться в равного партнера.

    Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау лежит на представителях России. А в июле Алиев заявлял, что Баку готовит досье против России в международный суд из-за крушения самолета.

