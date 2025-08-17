Документы по встрече Путина и Трампа, опубликованные СМИ, прокомментировали в Белом доме
В бизнес-центре отеля на Аляске, где состоялась встреча Трампа с Путиным, нашли документы, по версии СМИ, оставленные случайно и содержащие конфиденциальные данные о прошедшем мероприятии.
Как пишет NРR, документы с маркировкой Госдепартамента США, найденные в пятницу утром в бизнес-центре отеля на Аляске, "раскрыли ранее не разглашавшиеся и потенциально конфиденциальные подробности" о встречах между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже.
По данным издания, документы, видимо, оставленные случайно, содержали точные места и время проведения саммита, а также номера телефонов сотрудников правительства США.
Джон Майклс, профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, заявил, что это "еще одно доказательство небрежности и некомпетентности администрации" (Трампа - прим. ред.).
Тем временем ABC News публикует комментарий Белого дома по ситуации.
"Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это "нарушением безопасности". Именно из-за такого рода самопровозглашенных "журналистских расследований" никто не воспринимает их всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются за счет налогоплательщиков", - заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.
Напомним, Трамп прилетел в Анкоридж примерно за полчаса до Путина. Глава США прилетел раньше, но ждал в своем самолете приземления судна российского коллеги. Также СМИ опубликовали кадры встречи Трампа и Путина - лидеры США и России пожали руки и уехали на одном авто.
Позже президент России подвел итоги своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске - он считает, что они прошли в конструктивной атмосфере.
Дональд Трамп тоже подвел итоги переговоров - по его словам, пока цели достичь не удалось, но есть очень хорошие шансы ее достичь.
Также Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Анкоридже, назвал украинский народ братским.
Американский президент после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, где подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.
Также появились кадры пресс-конференции по итогам переговоров, на которых Владимир Путин на английском языке пригласил Дональда Трампа в Москву.
Пресс-секретарь президента Токаева Руслан Желдибай сообщил, что Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне.
А президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Белого дом Дональдом Трампом. Украинский лидер написал, что поддерживает предложение своего американского коллеги о трехсторонней встрече Украина - США - Россия. А также сообщил, что в понедельник отправиться в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом.
После разговора с лидерами Европы Трамп опубликовал заявление по итогам всех проведенных им переговоров, связанных с саммитом на Аляске. Он ожидает 18 августа встречи с Владимиром Зеленским, а после организацию трехсторонней встречи.
