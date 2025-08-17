jitsu gif
    Беспорядки в Сербии: протестующие напали на здания горадминистраций (видео)

    Опубликовано:

    Протесты в Сербии
    Протесты в Сербии. Фото: t.me/BILD_Russian

    В Сербии продолжаются протесты и сопутствующие им беспорядки. Протестующие нападают на здания городских администраций, бьют стекла и атакуют полицию пиротехникой.

    Как пишут "РИА Новости", в ночь на воскресенье в Валево протестующие напали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии и партий-партнеров, городской администрации, суда и прокуратуры. Беспорядки спровоцировали распространившиеся в соцсети видео жесткого обращения силовиков с демонстрантами в предыдущие дни, отмечают авторы.

    Акции также прошли в столичном районе Нови-Београд, где стражи порядка применили слезоточивый газ. Нападению в районе Земун подвергся и офис Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, который публично выступил против демонстрантов. Там разбили стекла и облили стены краской.

    Кроме того, об инцидентах на акциях протеста в соцсетях и СМИ сообщается из городов Нови-Сад, Лесковац, Вране.

    "В Валево было около четырех тысяч человек... Полиция действовала там и восстановила порядок. В Белграде было около 1,3 тысяч человек, они были агрессивны, кидались в полицию пиротехникой. Один жандарм получил травмы в Валево, задержаны 18 человек", - заявил глава МВД Ивица Дачич. По словам Дачича, число задержанных может увеличиться.

    Между тем президент Сербии Александр Вучич пообещал, что гражданской войны в республике не будет, и предупредил, что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне.

    Отметим, до этого в пятницу президент Сербии Александр Вучич заявил, что беспорядки на протестах в Сербии большей частью вызваны извне и были видны ранее в ходе "цветных революций" в других странах мира.

    Добавим, фото и видео с мест событий появляются в Сети.

    Напомним, мы уже писали, что в сербских городах, в том числе Белграде и Нови-Саде, день продолжаются столкновения на фоне антиправительственных протестов. Сообщалось, что пострадали больше 60 граждан и 16 полицейских.

    Также напомним, 1 ноября прошлого года на вокзале второго по численности населения города Сербии Нови-Сада обрушился навес. Под ним находились люди, которые сидели на скамейках снаружи вокзала.

    Через несколько дней после трагедии горожане вышли на улицы с требованием призвать к ответу виновных в произошедшей трагедии. Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича.

    Первым, вскоре после обрушения, в отставку уже ушел сербский министр строительства Горан Весич. Позже в отставку подал и премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

    В начале марта этого года, на фоне продолжающихся в стране массовых протестов, состоялось заседание парламента, на котором произошла драка между депутатами. В результате потасовки пострадали три депутата, одну из них госпитализировали с инсультом. Кроме того, травму в результате взрыва светошумовой гранаты получила депутат, находящаяся на восьмом месяце беременности.

    Затем Русская служба BBC сообщала, более 100 тысяч человек со всей Сербии провели 15 марта в Белграде крупнейшую акцию протеста против коррупции.

    После этого президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти в отставку, если будет доказано, что силовики применили звуковую пушку на акции протеста в Белграде.

    В конце июня в Белграде прошла акция протеста студентов с требованием отставки президента Сербии Александра Вучича и проведения досрочных выборов. Протестующие забрасывали полицейских петардами и разными предметами.

