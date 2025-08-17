jitsu gif
    США приостановили выдачу виз жителям сектора Газа

    Опубликовано:

    Сектор Газа после обстрела
    Сектор Газа. Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

    Госдепартамент США опубликовал информацию о приостановке выдачи всех виз жителям сектора Газа. Ранее активистка написала в соцсети, что в США вопреки политике администрации Трампа въехали беженцы.

    Об этом сообщил Госдепартамент США в своем аккаунте в соцсети Х.

    "Выдача всех виз гражданам Газы приостанавливается, пока мы проводим полный и тщательный анализ процесса и процедур, использовавшихся для выдачи временных медицинских и гуманитарных виз за последние дни", - говорится в сообщении.

    Отметим, ранее 15 августа американская ультраправая активистка Лора Лумер в соцсети Х написала, что "несмотря на заявления о том, что США при администрации Трампа не принимали "палестинских беженцев", ей попалась видеозапись, на которой запечатлен въезд в США через Сан-Франциско и Хьюстон людей, палестинцев, выдающих себя за беженцев.

    По этому поводу активистка задала вопросы, среди которых - как палестинцы получили визы в США, были ли они выданы Госдепартаментом, знает ли об этом госсекретарь Марко Рубио и почему при администрации Трампа допущено "вторжение в США исламистских захватчиков"?

    "Это угроза национальной безопасности. Мы не голосовали за увеличение исламской иммиграции в Соединенные Штаты. Кто одобрил эти визы? Их нужно уволить", - написала Лумер.

    Напомним, ранее шестерых граждан Казахстана эвакуировали из зоны конфликта в секторе Газа. Они уже прибыли на родину.

    До этого в МИД Казахстана дали комментарий по распространяемой информации о решении иностранных властей переселить жителей сектора Газа и Палестины в Казахстан.

    "Это откровенный наглый фейк, он не соответствует действительности. Я не знаю, кто это запускает, но кому-то, значит, это надо было", - прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    Ране в Сети появилось сообщение, что с 2026 года начнется поэтапная эвакуация жителей сектора Газа с последующим переселением их в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. В МИД опровергли эти данные.

    Напомним, в начале февраля Дональд Трамп заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития. Тогда он предложил расселить жителей Газы в других странах.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал замечательной идеей предложение Трампа переселить жителей сектора Газа. Военные Израиля начали готовить план переселения.

    Вскоре были названы три страны, куда США могут переселить палестинцев из сектора Газа.

