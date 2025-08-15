Госдеп США пообещал 6 млн долларов за поимку руководителей криптобиржи Garantex
Госдепартамент и Минфин США пообещали 6 млн долларов за поимку руководителей российской криптовалютной биржи Garantex, передает NUR.KZ со ссылкой на Госдеп.
Как говорится в сообщении на сайте ведомства, Госдеп и Минфин США взяли под контроль криптобиржу Garantex, которая, по данным американских госорганов, используется широким кругом киберпреступников и киберпреступных организаций для отмывания денег.
"Программа вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью Госдепа США предлагает два вознаграждения на общую сумму до 6 миллионов долларов за информацию, способствующую аресту и/или осуждению лидеров Garantex", - говорится в сообщении.
5 млн долларов предлагается за помощь в поимке гражданина России Александра Миры Серда, за информацию о других топ-менеджерах биржи - до 1 миллиона долларов.
Саму Garantex и "ее преемника" Grinex внесли в санкционный список. В этот же список внесены три топ-менеджера Garantex и шесть компаний-партнеров в России и Кыргызстане.
По данным Секретной службы США и ФБР, компания Garantex получила сотни миллионов долларов преступных доходов и использовалась для содействия совершению различных преступлений, включая хакерство, вымогательство, терроризм и незаконный оборот наркотиков.
С апреля 2019 года по март 2025 года Garantex обработала криптовалютные транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов, говорится в сообщении американских госорганов.
Тех, кто обладает информацией о разыскиваемых людях, просят связаться с Секретной службой США по электронной почте [email protected] или через Signal по телефону +1-202-538-5476.
Как пишет онлайн-издание The Record, биржа криптовалюты Garantex была основана в 2019 году и стала одной из крупнейших в России. Большую известность она приобрела после вторжения России в Украину в 2022 году, поскольку помогала обходить западные санкции в отношении российских банков, говорится в публикации.
Напомним, ране власти США пообещали до 50 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генпрокурор США назвала Мадуро "крупнейшим торговцев наркотиками в мире и угрозой национальной безопасности".
