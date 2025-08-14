Очередные беспорядки в Сербии: пострадали свыше 70 человек (видео)
В сербских городах, в том числе Белграде и Нови-Саде, второй день продолжаются столкновения на фоне антиправительственных протестов. В результате пострадали больше 60 граждан и 16 полицейских.
Как сообщает The Washington Post, в Сербии продолжаются столкновения, в которых участвуют противники и сторонники местного правительства. Причем каждая из сторон устраивает собственные демонстрации после более чем девяти месяцев непрерывных протестов против президента Александра Вучича.
Сообщается, что сторонники президента и антиправительственные демонстранты бросали друг в друга сигнальные ракеты и другие предметы в северном городе Нови-Сад, что потребовало вмешательства полиции.
Al Jazeera пишет, что тем временем тысячи людей вышли на акции протеста и в других частях страны - в основном возле местной штаб-квартиры Сербской прогрессивной партии Вучича.
В Белграде полиция по борьбе с беспорядками применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов в одном районе.
В другом месте - в центральном городе Кралево - силы по борьбе с беспорядками разняли противоборствующие группы. Протесты также прошли в южном городе Ниш и в центральных городах Чачак и Крагуевац.
РИА Новости передает, что более 60 граждан и 16 полицейских пострадали в ночь на четверг в ходе беспорядков. Об это сообщил президент Сербии Александр Вучич.
"Насчитали 64 пострадавших в помещении Сербской прогрессивной партии на бульваре Освобождения в Нови-Саде. В последний момент мы обеспечили, чтобы к ним приехала "скорая помощь", буквально пять минут назад", - сказал Вучич на брифинге в МВД.
По данным президента, во всей Сербии протестующих было немного, в Белграде с пригородами на улицы вышли 3 084 демонстранта, в Нови-Саде - 1695 человек.
Глава государства добавил, что число полицейских будет увеличено, чтобы навести порядок. А глава МВД заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов и понесут ответственность.
Напомним, 1 ноября прошлого года на вокзале второго по численности населения города Сербии Нови-Сада обрушился навес. Под ним находились люди, которые сидели на скамейках снаружи вокзала.
Через несколько дней после трагедии горожане вышли на улицы с требованием призвать к ответу виновных в произошедшей трагедии. Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича.
Первым, вскоре после обрушения, в отставку уже ушел сербский министр строительства Горан Весич. Позже в отставку подал и премьер-министр Сербии Милош Вучевич.
В начале марта этого года, на фоне продолжающихся в стране массовых протестов, состоялось заседание парламента, на котором произошла драка между депутатами. В результате потасовки пострадали три депутата, одну из них госпитализировали с инсультом. Кроме того, травму в результате взрыва светошумовой гранаты получила депутат, находящаяся на восьмом месяце беременности.
Затем Русская служба BBC сообщала, более 100 тысяч человек со всей Сербии провели 15 марта в Белграде крупнейшую акцию протеста против коррупции.
После этого президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти в отставку, если будет доказано, что силовики применили звуковую пушку на акции протеста в Белграде.
В конце июня в Белграде прошла акция протеста студентов с требованием отставки президента Сербии Александра Вучича и проведения досрочных выборов. Протестующие забрасывали полицейских петардами и разными предметами.
Huge civil unrest in Serbia this evening as anti-government protests spiral out of control.— Remix News & Views (@RMXnews) August 13, 2025
Rioters attacked government offices
‼️ More than 60 people have been seriously injured
People beaten while trying to protect their homes
"What they did tonight is a multiple… pic.twitter.com/3Fr99GzHdb
BREAKING: Clashes between government supporters and protesters are breaking out in more than 10 cities across Serbia!— Mario ZNA (@MarioBojic) August 13, 2025
Aleksandar Vučić’s regime has brought in hooded and masked men armed with clubs and fireworks. pic.twitter.com/3jckiF9Q15
BREAKING: Anti-government protesters in Serbia are setting fire to the ruling party’s offices.— Global Dissident (@GlobalDiss) August 13, 2025
Gunshots can be heard as pro-regime militias attack the demonstrators. pic.twitter.com/RpiVbu01sV
