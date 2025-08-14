Очередные беспорядки в Сербии: пострадали свыше 70 человек (видео)

В сербских городах, в том числе Белграде и Нови-Саде, второй день продолжаются столкновения на фоне антиправительственных протестов. В результате пострадали больше 60 граждан и 16 полицейских.

Как сообщает The Washington Post, в Сербии продолжаются столкновения, в которых участвуют противники и сторонники местного правительства. Причем каждая из сторон устраивает собственные демонстрации после более чем девяти месяцев непрерывных протестов против президента Александра Вучича.

Сообщается, что сторонники президента и антиправительственные демонстранты бросали друг в друга сигнальные ракеты и другие предметы в северном городе Нови-Сад, что потребовало вмешательства полиции.

Al Jazeera пишет, что тем временем тысячи людей вышли на акции протеста и в других частях страны - в основном возле местной штаб-квартиры Сербской прогрессивной партии Вучича.

В Белграде полиция по борьбе с беспорядками применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов в одном районе.

В другом месте - в центральном городе Кралево - силы по борьбе с беспорядками разняли противоборствующие группы. Протесты также прошли в южном городе Ниш и в центральных городах Чачак и Крагуевац.

РИА Новости передает, что более 60 граждан и 16 полицейских пострадали в ночь на четверг в ходе беспорядков. Об это сообщил президент Сербии Александр Вучич.

"Насчитали 64 пострадавших в помещении Сербской прогрессивной партии на бульваре Освобождения в Нови-Саде. В последний момент мы обеспечили, чтобы к ним приехала "скорая помощь", буквально пять минут назад", - сказал Вучич на брифинге в МВД.

По данным президента, во всей Сербии протестующих было немного, в Белграде с пригородами на улицы вышли 3 084 демонстранта, в Нови-Саде - 1695 человек.

Глава государства добавил, что число полицейских будет увеличено, чтобы навести порядок. А глава МВД заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов и понесут ответственность.

Напомним, 1 ноября прошлого года на вокзале второго по численности населения города Сербии Нови-Сада обрушился навес. Под ним находились люди, которые сидели на скамейках снаружи вокзала.

Через несколько дней после трагедии горожане вышли на улицы с требованием призвать к ответу виновных в произошедшей трагедии. Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича.

Первым, вскоре после обрушения, в отставку уже ушел сербский министр строительства Горан Весич. Позже в отставку подал и премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

В начале марта этого года, на фоне продолжающихся в стране массовых протестов, состоялось заседание парламента, на котором произошла драка между депутатами. В результате потасовки пострадали три депутата, одну из них госпитализировали с инсультом. Кроме того, травму в результате взрыва светошумовой гранаты получила депутат, находящаяся на восьмом месяце беременности.

Затем Русская служба BBC сообщала, более 100 тысяч человек со всей Сербии провели 15 марта в Белграде крупнейшую акцию протеста против коррупции.

После этого президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти в отставку, если будет доказано, что силовики применили звуковую пушку на акции протеста в Белграде.

В конце июня в Белграде прошла акция протеста студентов с требованием отставки президента Сербии Александра Вучича и проведения досрочных выборов. Протестующие забрасывали полицейских петардами и разными предметами.

Huge civil unrest in Serbia this evening as anti-government protests spiral out of control.



Rioters attacked government offices

‼️ More than 60 people have been seriously injured

People beaten while trying to protect their homes



"What they did tonight is a multiple… pic.twitter.com/3Fr99GzHdb — Remix News & Views (@RMXnews) August 13, 2025

BREAKING: Clashes between government supporters and protesters are breaking out in more than 10 cities across Serbia!



Aleksandar Vučić’s regime has brought in hooded and masked men armed with clubs and fireworks. pic.twitter.com/3jckiF9Q15 — Mario ZNA (@MarioBojic) August 13, 2025

BREAKING: Anti-government protesters in Serbia are setting fire to the ruling party’s offices.



Gunshots can be heard as pro-regime militias attack the demonstrators. pic.twitter.com/RpiVbu01sV — Global Dissident (@GlobalDiss) August 13, 2025

