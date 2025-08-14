jitsu gif
    Очередные беспорядки в Сербии: пострадали свыше 70 человек (видео)

    Опубликовано:

    Протесты в Сербии
    Протесты в Сербии. Фото: OLIVER BUNIC/AFP via Getty Images

    В сербских городах, в том числе Белграде и Нови-Саде, второй день продолжаются столкновения на фоне антиправительственных протестов. В результате пострадали больше 60 граждан и 16 полицейских.

    Как сообщает The Washington Post, в Сербии продолжаются столкновения, в которых участвуют противники и сторонники местного правительства. Причем каждая из сторон устраивает собственные демонстрации после более чем девяти месяцев непрерывных протестов против президента Александра Вучича.

    Сообщается, что сторонники президента и антиправительственные демонстранты бросали друг в друга сигнальные ракеты и другие предметы в северном городе Нови-Сад, что потребовало вмешательства полиции.

    Al Jazeera пишет, что тем временем тысячи людей вышли на акции протеста и в других частях страны - в основном возле местной штаб-квартиры Сербской прогрессивной партии Вучича.

    В Белграде полиция по борьбе с беспорядками применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов в одном районе.

    В другом месте - в центральном городе Кралево - силы по борьбе с беспорядками разняли противоборствующие группы. Протесты также прошли в южном городе Ниш и в центральных городах Чачак и Крагуевац.

    РИА Новости передает, что более 60 граждан и 16 полицейских пострадали в ночь на четверг в ходе беспорядков. Об это сообщил президент Сербии Александр Вучич.

    "Насчитали 64 пострадавших в помещении Сербской прогрессивной партии на бульваре Освобождения в Нови-Саде. В последний момент мы обеспечили, чтобы к ним приехала "скорая помощь", буквально пять минут назад", - сказал Вучич на брифинге в МВД.

    По данным президента, во всей Сербии протестующих было немного, в Белграде с пригородами на улицы вышли 3 084 демонстранта, в Нови-Саде - 1695 человек.

    Глава государства добавил, что число полицейских будет увеличено, чтобы навести порядок. А глава МВД заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов и понесут ответственность.

    Напомним, 1 ноября прошлого года на вокзале второго по численности населения города Сербии Нови-Сада обрушился навес. Под ним находились люди, которые сидели на скамейках снаружи вокзала.

    Через несколько дней после трагедии горожане вышли на улицы с требованием призвать к ответу виновных в произошедшей трагедии. Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича.

    Первым, вскоре после обрушения, в отставку уже ушел сербский министр строительства Горан Весич. Позже в отставку подал и премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

    В начале марта этого года, на фоне продолжающихся в стране массовых протестов, состоялось заседание парламента, на котором произошла драка между депутатами. В результате потасовки пострадали три депутата, одну из них госпитализировали с инсультом. Кроме того, травму в результате взрыва светошумовой гранаты получила депутат, находящаяся на восьмом месяце беременности.

    Затем Русская служба BBC сообщала, более 100 тысяч человек со всей Сербии провели 15 марта в Белграде крупнейшую акцию протеста против коррупции.

    После этого президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти в отставку, если будет доказано, что силовики применили звуковую пушку на акции протеста в Белграде.

    В конце июня в Белграде прошла акция протеста студентов с требованием отставки президента Сербии Александра Вучича и проведения досрочных выборов. Протестующие забрасывали полицейских петардами и разными предметами.

