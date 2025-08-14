Украина вышла из соглашения СНГ об эвакуации граждан из третьих стран

Власти Украины одобрили проект закона о выходе из соглашения СНГ "О взаимодействии государств — участников СНГ в случае эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения ЧС", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Страны — участницы СНГ подписали это соглашение в апреле 1996 года. Соглашение устанавливает порядок совместных действий при эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайной ситуации — документ определяет, как государства будут обмениваться информацией, оказывать взаимную помощь и использовать транспорт и ресурсы для безопасного вывоза людей.

С начала военной операции Украина систематически выходит из соглашений, заключенных с Россией.

В середине июня Украина вышла из соглашения СНГ «О порядке перевода денежных средств гражданам по социально значимым неторговым платежам».

Документ был подписан странами СНГ в 1994 году и обеспечивал свободный перевод пенсий, алиментов, пособий, судебных выплат и компенсаций между государствами-участниками через банки и почтовые службы. Переводы осуществлялись в национальных валютах с возможностью конвертации.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.