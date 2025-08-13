Бывшую первую леди Южной Кореи арестовали

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Бывшую первую леди Южной Кореи арестовали

    Опубликовано:

    Ким Ген Хи
    Ким Ген Хи. Фото: Jung Yeon-Je - Pool/Getty Images

    Южнокорейский суд выдал ордер на арест жены бывшего президента Южной Корее Юн Сок Еля. Ее обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и вмешательстве в выборы, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

    Расследование в отношении экс-первой леди Южной Кореи Ким Ген Хи является одним из трех специальных прокурорских расследований, инициированных новым руководством страны. Телеканал отмечает, что сейчас у власти либеральная партия, а экс-президент Юн состоял в консерваторской.

    "Хотя падение Юна по собственной вине стало продолжением многолетней череды неудачных президентств Южной Кореи, он и Ким стали первой президентской парой, одновременно арестованной по уголовным обвинениям", - отмечается в материале.

    Сама Ким Ген Хи не стала общаться с журналистами перед сеульским судом, куда она прибыла на слушание. Бывшую первую леди поместили в центр содержания под стражей на юге Сеула, отдельно от учреждения, где содержится Юн.

    Отмечается, что женщину допрашивали около семи часов, прежде чем принять решение о ее аресте.

    "Ким кратко пообщалась с журналистами во время допроса на прошлой неделе, принеся расплывчатые извинения за то, что вызвала беспокойство общественности, но также намекнув, что она будет отрицать выдвинутые против нее обвинения", - сообщает телеканал.

    Между тем следствие считает, что Ким и Юн оказали неправомерное влияние на консервативную партию, чтобы выдвинуть конкретного кандидата на дополнительных выборах в парламент в 2022 году.

    Помимо этого, Ким Ген Хи обвиняют в многочисленных коррупционных преступления - следствие считает, что она получала роскошные подарки от должностных лиц за лоббирование их интересов. Помимо этого, жена бывшего президента может быть причастна к схеме манипуляций ценами на акции.

    "Находясь на своем посту, Юн неоднократно отклонял призывы провести расследование в отношении его жены, называя их безосновательными политическими нападками", - отмечают журналисты.

    Напомним, Юн Сок Ель был отстранен от должности после неудачной попытки ввести военное положение в стране в декабре прошлого года. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".

    С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.

    Позже полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота, а оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля.

    14 декабря парламент поддержал импичмент президенту, а 31 декабря суд выдал ордер на его арест. Арестовать его удалось лишь в середине января со второй попытки.

    В конце января прокуроры официально предъявили обвинения отстраненному от должности президенту страны Юн Сок Елю.

    В июне в Корее выбрали нового президента. Им стал оппозиционер Ли Чжэ Мен.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.