Бывшую первую леди Южной Кореи арестовали

Южнокорейский суд выдал ордер на арест жены бывшего президента Южной Корее Юн Сок Еля. Ее обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и вмешательстве в выборы, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Расследование в отношении экс-первой леди Южной Кореи Ким Ген Хи является одним из трех специальных прокурорских расследований, инициированных новым руководством страны. Телеканал отмечает, что сейчас у власти либеральная партия, а экс-президент Юн состоял в консерваторской.

"Хотя падение Юна по собственной вине стало продолжением многолетней череды неудачных президентств Южной Кореи, он и Ким стали первой президентской парой, одновременно арестованной по уголовным обвинениям", - отмечается в материале.

Сама Ким Ген Хи не стала общаться с журналистами перед сеульским судом, куда она прибыла на слушание. Бывшую первую леди поместили в центр содержания под стражей на юге Сеула, отдельно от учреждения, где содержится Юн.

Отмечается, что женщину допрашивали около семи часов, прежде чем принять решение о ее аресте.

"Ким кратко пообщалась с журналистами во время допроса на прошлой неделе, принеся расплывчатые извинения за то, что вызвала беспокойство общественности, но также намекнув, что она будет отрицать выдвинутые против нее обвинения", - сообщает телеканал.

Между тем следствие считает, что Ким и Юн оказали неправомерное влияние на консервативную партию, чтобы выдвинуть конкретного кандидата на дополнительных выборах в парламент в 2022 году.

Помимо этого, Ким Ген Хи обвиняют в многочисленных коррупционных преступления - следствие считает, что она получала роскошные подарки от должностных лиц за лоббирование их интересов. Помимо этого, жена бывшего президента может быть причастна к схеме манипуляций ценами на акции.

"Находясь на своем посту, Юн неоднократно отклонял призывы провести расследование в отношении его жены, называя их безосновательными политическими нападками", - отмечают журналисты.

Напомним, Юн Сок Ель был отстранен от должности после неудачной попытки ввести военное положение в стране в декабре прошлого года. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.

Позже полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота, а оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля.

14 декабря парламент поддержал импичмент президенту, а 31 декабря суд выдал ордер на его арест. Арестовать его удалось лишь в середине января со второй попытки.

В конце января прокуроры официально предъявили обвинения отстраненному от должности президенту страны Юн Сок Елю.

В июне в Корее выбрали нового президента. Им стал оппозиционер Ли Чжэ Мен.

