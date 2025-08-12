Лидеры стран ЕС выступили с заявлением в преддверии встречи Путина и Трампа

Главы 26 стран ЕС в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске выступили с заявлением. Венгрия заявление не поддержала, передает NUR.KZ.

В преддверии переговоров о мирном урегулировании в Украине между президентами США и России, которые должны пройти 15 августа на Аляске, лидеры стран ЕС выступили с заявлением.

"Народ Украины должен иметь свободу принимать решения о своем будущем. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Имеющие значение переговоры могут проводиться только в условиях прекращения огня или понижения интенсивности военных действий", - говорится в заявлении лидеров ЕС, опубликованном сегодня на сайте Совета Евросоюза.

Отмечается, что заявление не поддержала только Венгрия.

В документе лидеры стран ЕС приветствуют усилия по завершению конфликта между Россией и Украиной. Отмечается, что "справедливый и продолжительный мир, несущий стабильность и безопасность, должен уважать международное право, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных границ силой".

Главы ЕС уверены, что Евросоюз в координации с США и другими партнерами-единомышленниками продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Киеву, "в то время как Украина пользуется своим неотъемлемым правом на самооборону".

Кроме того, западные партнеры сохранят в силе действующие санкции против РФ и будут накладывать на нее новые ограничения.

"Европейский Союз и государства-члены готовы и далее вносить вклад в обеспечение гарантий безопасности на основе своих соответствующих компетенций и возможностей, в соответствии с международным правом, при полном уважении политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", - говорится далее в документе.

В завершении заявления авторы указывают, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине на пути ко вступлению в Евросоюз.

Заявление не поддержал Виктор Орбан - премьер-министр Венгрии.

Напомним, в эту пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина. Главным вопросом встречи станет ситуация в Украине.

Позже Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным. Американский президент заявил, что попросит главу РФ завершить войну в Украине. При этом Трамп добавил, что ждет конструктивной встречи с российским лидером.

"Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным, или Зеленским, Путиным и мной. Я хочу организовать встречу двух лидеров", - заявил он.

При этом Зеленский ранее уже заявлял, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.

В ответ на это Дональд Трамп заявил, что удивлен отказом Зеленского уступить России территории ради заключения мирного соглашения.

Однако сегодня зарубежное издание сообщило, что Зеленский готов пойти на уступку территорий, уже контролируемых Россией.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.