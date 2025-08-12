"Куколка": дочь Трампа показала фигуру в топе на яхте

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка показала фигуру в топе на яхте - 43-летняя бизесвумен поделилась фотографиями в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

"Летние воскресные деньки", - написала в публикации Иванка Трамп.

Дочь президента предстала перед камерой в бежевом комплекте, который состоял из топа и юбки-миди, из украшений она надела серьги с жемчугом. Иванка позировала вместе с сыном на палубе яхты.

"Самая элегантная и великолепная", "Куколка и ее прекрасный сын", " У вас очень красивая семья", "Такие милые", - писали поклонники.

По информации РБК, Иванка Трамп родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке в семье бизнесмена Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп. У нее есть родные братья Дональд и Эрик и единокровные сестра Тиффани и брат Бэррон. Родители развелись, когда Иванке было 11 лет.

Впервые Трамп вывел дочь в свет в 1991 году, и с тех пор Иванка не была в тени. Будучи подростком, она стала строить карьеру модели.

В 1997-м она появилась на обложке подросткового журнала Seventeen и стала соведущей конкурса красоты "Юная мисс США". Но, не поднявшись на модный олимп, в конечном итоге переключилась на бизнес.

В 2005 году 24-летняя девушка присоединилась к компании застройщика The Trump Organization.

В марте 2017 года Иванка Трамп приступила к обязанностям специального советника президента на безвозмездной основе и заодно стала главой созданного тогда же Управления экономических инициатив и предпринимательства.

После президентства Трампа его с дочерью пути разошлись.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.