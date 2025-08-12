Разрешать осужденным заказывать доставку еды предложили в России

В России разработали поправки к Уголовно-исполнительному кодексу РФ, которыми предлагается разрешить заключенным заказывать доставку еды, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Поправки разработало Министерство юстиции РФ.

Согласно документу, осужденным могут разрешить заказывать готовую еду в исправительные центры. Ее стоимость будет списываться с их личного счета или следующей зарплаты.

"Порядком предусматривается обеспечение осужденных как питанием (готовой пищей), так и продуктами питания для самостоятельного приготовления пищи в случае невозможности доставки и раздачи питания (готовой пищи)", - говорится в пояснительной записке.

Как уточняет издание, сейчас осужденные самостоятельно покупают продукты в обычном магазине и готовят их на общей кухне исправительного центра. Поправки позволят им получать питание в виде готовой еды два или три раза в день.

Если поправки примут, то готовую еду осужденным буду доставлять из столовых и пищеблоков других учреждений ФСИН. Отмечается также, что доставка будет доступна, если эти учреждения находятся не более чем в двух часах езды от исправительного центра.

В Минюсте РФ заявили, что новые положения направлены на улучшение условий отбывания наказания осужденными.

Напомним, ранее в Актюбинской области заключенные сняли на видео условия содержания в колонии и пожаловались на антисанитарию, холод и сырость в бараках.

А в ходе проверки в Алакольском изоляторе временного содержания обнаружили нарушения - заключенные спали на бетонном полу.

Между тем в Карагандинской области прокуратура выявила грубые нарушения в обеспечении осужденных, угрожающие их жизни и здоровью - сообщалось, что они недополучали мясо и фрукты.

