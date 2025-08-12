Крупнейшую на западе Европы АЭС отключили из-за нашествия медуз

Из-за необычной причины остановлена работа крупнейшей в Западной Европе атомной электростанции - медузы засорили фильтры системы охлаждения четырех реакторов АЭС, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Речь идет об атомной электростанции "Гравлин", расположенной на французском побережье Северного моря.

Оператор электростанций Électricité de France (EDF) сообщил, что в понедельник, 11 августа, работа АЭС была остановлена из-за "массового и непредсказуемого нашествия медуз на фильтрующие барабаны насосных станций". Засорение насосов в системе охлаждения привело к автоматическому отключению четырех реакторов, остальные два энергоблока находятся на техобслуживании.

По данным госкомпании, инцидент "не оказал влияния на безопасность объектов, персонала или окружающей среды".

Пострадавшие фильтры расположены за пределами ядерной части АЭС.

Реакторы планируется включить 14 августа

Отмечается, что остановка ядерных реакторов из-за нашествия медуз - редкость. Во Франции в последний раз это произошло в 1990-х. Аналогичные инциденты имели место в 2010-х в США, Шотландии, Швеции и Японии. В последние десятилетия количество медуз увеличивается из-за потепления океанов и чрезмерного вылова рыбы, что приводит к нарушению пищевых цепей в морских экосистемах.

