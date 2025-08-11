Землетрясение произошло в Турции: обрушены здания, есть погибший и раненые (видео)

В воскресенье, 10 августа, поздним вечером землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-западе Турции. Власти сообщают об одном погибшем, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на турецкие СМИ, землетрясение произошло в провинции Балыкесир.

More video showing the shaking from the M6.1 earthquake that hit Western Turkey...



Kalemoğlu Villagepic.twitter.com/WX2Y5m8hHA — Volcaholic (@volcaholic1) August 10, 2025

В результате подземных толчков одно здание полностью обрушилось, еще 24 были повреждены.

⚡️Several residential buildings collapsed due to the strong earthquake in the Turkish city of Balıkesir.



For about 20 minutes, residents of northwestern Turkey felt tremors reaching a magnitude of 6.1.pic.twitter.com/hyFQUPPSHu — RussiaNews (@mog_russEN) August 10, 2025

В МВД страны сообщили, что в результате ЧП один человек погиб и как минимум 29 получили ранения.

#BREAKING



6.1 earthquake rattles Turkey.. buildings collapse in Balikesir



Earthquake struck Sindirgi in Balikesir province, followed by a 4.6 aftershock. Tremors felt in Istanbul, Izmir and several other cities



Multiple buildings have caved in, residents scrambling to pull… pic.twitter.com/r95U8sED4c — Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 10, 2025

Как уточнил министр внутренних дел Али Ерликай, 81-летний мужчина, спасенный из-под завалов, скончался в больнице.

"Один из наших старейшин погиб, мы сожалеем", — также принес свои соболезнования мэр Балыкесира Ахмет Акын.

В провинции ведутся поисково-спасательные операции. По данным департамента землетрясений управления по ЧС МВД Турции AFAD, в них участвуют более 300 человек.

#BREAKING



6.2 earthquake hits Balıkesir, Turkey causing damage.



pic.twitter.com/5fPPf5kJPG — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) August 10, 2025

На момент публикации всего произошло 20 подземных толчков — 15 афтершоков магнитудой от 0 до 3,0 и пять афтершоков магнитудой от 4,0 до 5,0. Сильнее всего землетрясение ощущалось в провинциях Балыкесир, Измир, Маниса и Стамбул.

Что делать при землетрясении?

Спасатели советуют заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у колонн внутренних капитальных стен и под балками каркаса.

Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Следует также заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения.

Необходимо уже сегодня подготовить "тревожный чемоданчик". Как это сделать и сколько это будет стоить, мы рассказывали здесь.

Если вы проживаете на первом этаже и у вас отработана эвакуация до автоматизма, вам нужно покинуть помещение, захватив "тревожный чемоданчик".

Спасатели отмечают, что при землетрясении нужно соблюдать 10 элементарных правил, которые должен знать каждый житель высотного дома:

не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие; не пользуйтесь лифтом и лестницей во время подземных толчков, переждите дома, в помещении; отойдите от мебели, окон, люстры; найдите укрытие - "треугольники жизни" (если вы на верхних этажах займите место в углу несущих/ капитальных/ внутренних стен, накройте голову руками); покиньте здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков) и эвакуируйтесь на безопасное место, которое вы определили заранее; при получении информации об угрозе разрушительного землетрясения отключите воду, газ, электричество; возьмите "тревожный чемоданчик", где заранее должны быть уложены предметы первой необходимости: вода, питание, фонарик, аптечка, документы, свисток и т.д.; при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; будьте готовы к повторным толчкам; окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

"Безопасным местом сбора населения является открытая площадка (территория), подальше от линий электропередач, деревьев, необходимо отойти как можно дальше от зданий и сооружений (не менее 1/3 от высоты здания)", - отмечают в ДЧС.

После эвакуации проследуйте к ближайшему пункту приема пострадавшего населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной ЧС.

Услышав сигнал "Внимание всем!", нужно включить доступные средства оповещения, к примеру приемник в "тревожном чемоданчике", и действовать согласно полученной инструкции.

Напомним, в апреле в Турции произошло еще одно сильное землетрясение - подземные толчки были зафиксированы районе Силиври провинции Стамбул. СМИ писали, что люди в панике выбегали на улицы, наблюдались перебои с электричеством, тряслись стены, раскачивались люстры. Магнитуда землетрясения составила 6,2.

Момент землетрясения попал в прямой эфир телеканала в Турции. Также кадрами происходящего в Стамбуле в момент ЧП поделились очевидцы в соцсетях.

Вскоре после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после сильного землетрясения. Он выразил слова поддержки турецким гражданам. А спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш призвал быть готовыми к землетрясению в стране.

В казахстанском МИДе сообщили о том, что обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле не поступало. А Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку Реджепу Тайипу Эрдогану.

Позже стало известно, что в результате землетрясения погиб гражданин Узбекистана. Как сообщили в посольстве, причиной смерти стала сердечная недостаточность из-за сильного страха.

