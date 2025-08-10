jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си

    На акции в Лондоне против запрета пропалестинской организации арестовано почти 500 человек

    Опубликовано:

    Протесты в Лондоне
    Протесты в Лондоне. Фото: Henry Nicholls

    474 человека были арестованы во время демонстрации в поддержку запрещенной организации Palestine Action, прошедшей в Вестминстере на Парламентской площади, сообщает полиция Лондона.

    Участники акции одновременно поднимали самодельные плакаты с надписью: «Я против геноцида. Я поддерживаю Palestine Action».

    В июле Palestine Action была объявлена террористической организацией на основании Акта о терроризме 2000 года, что сделало членство в ней или поддержку ее деятельности уголовным преступлением, наказуемым сроком до 14 лет лишения свободы.

    В полиции заявили, что все, кто демонстрирует плакаты в поддержку Palestine Action, «либо уже арестованы, либо в процессе ареста».

    На видео, которые распространяются в социальных сетях, видно, как полицейские ходят среди сидящих на земле протестующих, подходят к людям, разговаривают с ними, а потом уводят.

    К 21:00 по местному времени, как сообщила столичная полиция, 466 человек были арестованы за поддержку запрещенной организации и еще восемь человек за другие правонарушения.

    Протестующие, личности которых удалось установить во время оформления, были освобождены под залог с условием не участвовать в дальнейших акциях в поддержку Palestine Action. Те же, кто отказался предоставить личные данные или чьи личности не удалось подтвердить, были помещены под стражу.

    По информации полиции, на площади было около 500-600 человек, но не все они держали плакаты, и некоторые из них были журналистами или просто пришли посмотреть.

    Организаторы акции утверждают, что на площади находилось до 1000 человек с плакатами и многих из них не арестовали. В полиции в ответ заявили, что это неправда.

    Акцию организовали активисты Defend Our Juries («Защитим наших присяжных»). На сайте организации ее название объясняется тем, что раньше присяжные оправдывали участников мирных протестных акций, но в последнее время на них оказывается давление.

    Протест позиционировался как выступление против «соучастия Великобритании в геноциде, который проводит Израиль».

    В центре Лондона на выходных запланированы две другие демонстрации: одна от Palestine Coalition, а другая — от произраильской группы Stop the Hate. На помощь столичной полиции прибыли сотрудники из других подразделений, поэтому в Лондоне сейчас необычно много полиции.

    В четверг три человека, две женщины и мужчина, впервые были официально обвинены в поддержке Palestine Action. Они были задержаны на протестах 5 июля и должны явиться 16 сентября в магистратский суд Вестминстера. С момента запрета, введенного в действие министром внутренних дел Иветт Купер в прошлом месяце, по аналогичным подозрениям по всей стране было задержано более 200 человек.

    В конце июля Высокий суд Лондона разрешил Palestine Action оспорить внесение в список террористических организаций.

    Юристы соучредительницы группы Худы Аммори утверждали, что запрет нарушает право на свободу слова и что это «кляп», которым пытаются заставить замолчать законные протесты. Правительство настаивает, что запрет оправдан, поскольку он направлен на группу, которая организовывала серьезные преступления.

    Депутаты парламента проголосовали за запрет Palestine Action после того, как в июне активисты проникли на базу военно-воздушных сил RAF Brize Norton, распылили красную краску на два самолета Voyager и нанесли ущерб на сумму 7 млн фунтов. Palestine Action взяла на себя ответственность за этот инцидент.

    Представитель Министерства внутренних дел пояснил, что решение о внесении группы в список террористических было принято на основе «достоверных данных служб безопасности» и связано с серией «серьезных нападений, совершенных этой группой, включая применение насилия, причинение тяжелых телесных повреждений и значительного ущерба».

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Новости русской службы Би-би-сиПропаганда или предупреждение? Тайваньский телесериал показал, как может выглядеть китайское вторжение на островВременная защита. Британия начала отказывать украинцам в постоянном убежищеДатский зоопарк призвал сдавать ненужных питомцев на корм хищникам

