Иран пригрозил превратить "маршрут Трампа" на Южном Кавказе в "кладбище"

Иран выступил против проекта транспортного коридора между Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванью через Армению, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание ос ссылкой на местные СМИ, Иран выступает против проекта транспортного пути между частями Азербайджана на юге Армении в Зангезурском коридоре, который передается США на 99 лет и будет называться "маршрутом Трампа ради международного мира и процветания".

Об этом заявил советник верховного лидера исламской республики Али Акбар Велаяти.

"Разве Южный Кавказ - это ничейная территория, чтобы Трамп мог ее арендовать? Кавказ - одна из самых чувствительных географических точек мира, и этот коридор станет не "транзитным путем в собственности Трампа", а "кладбищем для его наемников", - пообещал Велаяти.

Также, по его словам, он уверен, что Россия "стратегически против этого коридора", но Иран и без нее намерен "защищать безопасность Южного Кавказа".

В целом Тегеран, как пишет издание, поприветствовал мирные договоренности между соседними странами.

Напомним, в апреле прошлого года между Арменией и Азербайджаном начался давно ожидавшийся процесс делимитации границы. Тогда речь шла о территории вокруг четырех азербайджанских деревень близ границы, которые Армения согласилась вернуть Азербайджану.

Кроме того, тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по данным переговорам. Глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

Переговоры действительно состоялись, тогда главы МИД двух стран приветствовали прогресс в делимитации границ и достигнутые в связи с этим соглашения. Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия.

В марте этого года стороны утвердили текст мирного соглашения, а в начале июля Пашинян и Алиев встретились в Абу-Даби. СМИ писали, что они обсудили все существующие между странами разногласия — от препятствий к заключению мирного договора до открытия сообщения между экславом Нахичеванью и основной территорией Азербайджана через территорию Армении.

На днях президент США Дональд Трамп заявил об "историческом саммите мира" - в Белом доме встретятся Алиев и Пашинян.

А накануне Алиев и Пашинян подписали в США декларацию о мирных отношениях Армении и Азербайджана.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.