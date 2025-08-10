Стало известно о требовании Украины и ЕС к США перед переговорами с Россией

ЕС и Украина выступили с предложениями, которые способны стать основой для грядущих переговоров между президентами США и России, запланированные на 15 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на WSJ.

Как сообщает американская газета, ссылаясь на слова европейских чиновников, Евросоюз и Украина выступили со своими предложениями, которые, по их мнению, способны стать основой для предстоящих переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

"Европейское предложение включает в себя требования, что прекращение огня должно быть достигнуто, прежде чем будут предприняты какие-либо другие шаги. В нем также говорится, что обмен территориями может быть только на взаимной основе", - говорится в материале газеты.

Как утверждают источники издания, предложение было выдвинуто в субботу в Великобритании. Кроме того, отмечается, что Европа продолжит поставлять Украине оружие и финансирование, несмотря на решение Трампа о встрече с Путиным.

В ЕС предлагает провести обмен территориями на основе взаимности. Вывод украинских войск из одних областей должен сопровождаться аналогичным шагом со стороны России в других регионах.

Кроме того, отвергается выдвинутое Владимиром Путиным условие о передаче части Донбасса России без встречных уступок. Среди других положений - предоставление Украине гарантий безопасности, в том числе возможность вступления в НАТО.

Напомним, ранее Русская служба Би-Би-Си писала, что на следующей неделе может состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, а затем - трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Позже Москва и Вашингтон подтвердили, что на переговорах в Кремле удалось договориться о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Место для переговоров уже выбрано, заявили в Кремле. Встреча состоится в пятницу, 15 августа, на Аляске.

Владимир Зеленский после заявления Дональда Трампа по поводу российско-американского саммита заявил, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.

