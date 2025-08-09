Умер известный астронавт, автор крылатой фразы "Хьюстон, у нас проблема"

В США скончался астронавт Джим Ловелл, который руководил миссией "Аполлон-13", благополучно вернувшейся на землю в 1970 году. Ему было 97 лет.

О смерти американского астронавта сообщили в NASA.

"Мы опечалены кончиной Джима Ловелла, командира "Аполлона-13" и четырехкратного ветерана космических полетов. Жизнь и деятельность Ловелла вдохновляли миллионы людей. Его мужество в сложных условиях помогло нам проложить путь к Луне и дальше - путь, который продолжается и сегодня", - говорится в сообщении в Facebook.

По информации BBC, первое путешествие Джима Ловелла в космос состоялось на борту двухместного корабля "Джемини-7". Поставив рекорд по продолжительности полета, Ловелл отправился в следующий полет в составе экипажа корабля "Джемини-12" вместе с новичком в космонавтике Баззом Олдрином.

Ловелл также был первым человеком, дважды побывавшим на Луне, но так и не совершившим там посадку. Первый раз он вышел на орбиту Луны в декабре 1968 года.

В апреле 1970 года Ловелл вместе с астронавтами Джоном Суайгертом и Фредом Хейзом совершил второй полет к Луне на корабле "Аполлон-13" в качестве командира. Из-за аварии миссию отменили, и корабль, облетев Луну, вернулся на Землю.

Во время этого полета зародилась известная фраза "Хьюстон, у нас проблема", позже ставшая крылатой. Во время этой миссии Суайгерт передал центру управления полетами: "Полагаю, у нас возникла проблема". После этого Ловелл повторил: "Хьюстон, у нас возникла проблема".

