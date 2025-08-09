jitsu gif
    Умер известный астронавт, автор крылатой фразы "Хьюстон, у нас проблема"

    Опубликовано:

    Джим Ловелл
    Джим Ловелл: Getty Images

    В США скончался астронавт Джим Ловелл, который руководил миссией "Аполлон-13", благополучно вернувшейся на землю в 1970 году. Ему было 97 лет.

    О смерти американского астронавта сообщили в NASA.

    "Мы опечалены кончиной Джима Ловелла, командира "Аполлона-13" и четырехкратного ветерана космических полетов. Жизнь и деятельность Ловелла вдохновляли миллионы людей. Его мужество в сложных условиях помогло нам проложить путь к Луне и дальше - путь, который продолжается и сегодня", - говорится в сообщении в Facebook.

    По информации BBC, первое путешествие Джима Ловелла в космос состоялось на борту двухместного корабля "Джемини-7". Поставив рекорд по продолжительности полета, Ловелл отправился в следующий полет в составе экипажа корабля "Джемини-12" вместе с новичком в космонавтике Баззом Олдрином.

    Ловелл также был первым человеком, дважды побывавшим на Луне, но так и не совершившим там посадку. Первый раз он вышел на орбиту Луны в декабре 1968 года.

    В апреле 1970 года Ловелл вместе с астронавтами Джоном Суайгертом и Фредом Хейзом совершил второй полет к Луне на корабле "Аполлон-13" в качестве командира. Из-за аварии миссию отменили, и корабль, облетев Луну, вернулся на Землю.

    Во время этого полета зародилась известная фраза "Хьюстон, у нас проблема", позже ставшая крылатой. Во время этой миссии Суайгерт передал центру управления полетами: "Полагаю, у нас возникла проблема". После этого Ловелл повторил: "Хьюстон, у нас возникла проблема".

    Напомним, на днях стало известно о смерти казахстанского летчика-космонавта Талгата Мусабаева, ему было 74 года. Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким летчика-космонавта.

    Позже мы писали, что церемонию прощания с народным героем организовали в Доме армии. На похоронах присутствовали казахстанские общественные деятели, политики.

    Сегодня также стало известно, что в возрасте 94 лет ушел из жизни народный артист России, советский и российский актер театра, кино и озвучивания Иван Краско.

