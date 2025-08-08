NBC: Трамп накричал на Нетаньяху за "недостоверные" слова о голоде в Газе

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху за "недостоверные" слова о голоде в Газе

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Кадр из видео: YouTube/Белый дом

    Во время недавнего разговора по телефону, посвященного гуманитарному кризису в секторе Газа, Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC.

    По данным издания, президент США усомнился, что в секторе Газа нет массового голода, ссылаясь на телевизионные кадры, где дети выглядят очень голодными. После этого заявления Биньямин Нетаньяху запросил организовать телефонный разговор с Дональдом Трампом и они связались в течение нескольких часов.

    Во время разговора американский лидер наорал на израильского премьера, когда тот сказал ему, что информация о массовом голоде в секторе Газа якобы не соответствует действительности.

    "28 июля у Нетаньяху и президента Дональда Трампа состоялся частный телефонный разговор, который вылился в крики на фоне обеспокоенности Белого дома по поводу того, как работает гуманитарный фонд Газы - механизм по оказанию помощи, поддерживаемый США и Израилем...

    Нетаньяху сказал Трампу по телефону, что (информация о - прим. ред.) массовом голоде в Газе недостоверна и была сфабрикована ХАМАС. Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, заявив, что не хочет слышать, что голод - это фейк, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети там голодают", - сообщает телеканал.

    Отмечается, что эта информация поступила от высокопоставленного чиновника США, двух американских экс-чиновников и еще одного западного чиновника.

    Позже эту информацию опроверг советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман, опубликовав сообщение в Telegram-канале.

    "Сообщение о том, что между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом состоялся разговор на повышенных тонах, является абсолютным фейком", - отмечается в сообщении.

    Ранее сообщалось, что ХАМАС утверждает, что в Газе за двое суток от голода умерли 12 детей. Израиль отвечает, что в сектор были доставлены 2000 тонн детского питания.

    Затем мы писали, что Израиль в самое ближайшее разрешит Иордании и Объединенным Арабским Эмиратам сбрасывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа на парашютах.

    Позже спецпосланник президента США Стив Уиткофф в рамках визита на Ближний Восток прибыл в Газу для инспекции пунктов раздачи гуманитарной помощи, работа которых подверглась критике со стороны ООН и других международных организаций из-за многочисленных случаев гибели палестинцев при попытке получить продовольствие.

    Кроме того, западные лидеры осудили опубликованные видео с истощенными израильскими заложниками в Газе. Красный Крест призвал предоставить доступ ко всем оставшимся в плену.

    А недавно стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит с кабинетом министров план по освобождению заложников ХАМАС. Не исключена полная оккупация Газы.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.