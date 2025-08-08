NBC: Трамп накричал на Нетаньяху за "недостоверные" слова о голоде в Газе

Во время недавнего разговора по телефону, посвященного гуманитарному кризису в секторе Газа, Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC.

По данным издания, президент США усомнился, что в секторе Газа нет массового голода, ссылаясь на телевизионные кадры, где дети выглядят очень голодными. После этого заявления Биньямин Нетаньяху запросил организовать телефонный разговор с Дональдом Трампом и они связались в течение нескольких часов.

Во время разговора американский лидер наорал на израильского премьера, когда тот сказал ему, что информация о массовом голоде в секторе Газа якобы не соответствует действительности.

"28 июля у Нетаньяху и президента Дональда Трампа состоялся частный телефонный разговор, который вылился в крики на фоне обеспокоенности Белого дома по поводу того, как работает гуманитарный фонд Газы - механизм по оказанию помощи, поддерживаемый США и Израилем...

Нетаньяху сказал Трампу по телефону, что (информация о - прим. ред.) массовом голоде в Газе недостоверна и была сфабрикована ХАМАС. Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, заявив, что не хочет слышать, что голод - это фейк, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети там голодают", - сообщает телеканал.

Отмечается, что эта информация поступила от высокопоставленного чиновника США, двух американских экс-чиновников и еще одного западного чиновника.

Позже эту информацию опроверг советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман, опубликовав сообщение в Telegram-канале.

"Сообщение о том, что между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом состоялся разговор на повышенных тонах, является абсолютным фейком", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ХАМАС утверждает, что в Газе за двое суток от голода умерли 12 детей. Израиль отвечает, что в сектор были доставлены 2000 тонн детского питания.

Затем мы писали, что Израиль в самое ближайшее разрешит Иордании и Объединенным Арабским Эмиратам сбрасывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа на парашютах.

Позже спецпосланник президента США Стив Уиткофф в рамках визита на Ближний Восток прибыл в Газу для инспекции пунктов раздачи гуманитарной помощи, работа которых подверглась критике со стороны ООН и других международных организаций из-за многочисленных случаев гибели палестинцев при попытке получить продовольствие.

Кроме того, западные лидеры осудили опубликованные видео с истощенными израильскими заложниками в Газе. Красный Крест призвал предоставить доступ ко всем оставшимся в плену.

А недавно стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит с кабинетом министров план по освобождению заложников ХАМАС. Не исключена полная оккупация Газы.

