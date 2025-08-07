Сильнейший за последние 80 лет лесной пожар разгорелся во Франции

На юге Франции разгорелся сильный лесной пожар, который назвали крупнейшим с 1949 года. В результате стихии погибла одна женщина, девять человек ранены и один пропал без вести.

По информации Euronews, лесной пожар бушует со вторника, 5 августа, в департаменте Од, недалеко от границы с Испанией. По данным министерства внутренних дел, огонь охватил более 16 тыс. гектаров территории, затронуты 15 районов.

Премьер-министр Франсуа Байру назвал пожар "катастрофой невиданного масштаба". А по словам министра внутренних дел Брюно Ретайо он стал "самым масштабным с 1949 года".

По последним данным, погибла женщина в своем доме, она отказалась от эвакуации несмотря на предупреждения о быстро приближающемся огне.

DW пишет, что еще один житель поселения объявлен пропавшим без вести. Также пострадали девять человек: один житель получил опасные для жизни ожоги, еще восемь человек пострадали не сильно, в их числе семь отравившихся дымом пожарных.

В тушении возгораний задействованы более 1,8 тыс. пожарных, а также все пожарные самолеты страны.

Пожар уничтожил или повредил как минимум 25 жилых домов. Власти эвакуировали два кемпинга, а также сотни местных жителей. Прибрежную трассу, соединяющую Францию и Испанию, на участке между городами Нарбонна и Перпиньян (почти 75 км), а также множество менее загруженных местных дорог перекрывали на несколько часов.

Власти начали расследование причин возгорания.

Ранее сообщалось, что Европа снова бьет температурные рекорды. В Испании и Португалии - +46, во Франции и в Турции бушевали пожары.

Также в Турции возгорания происходили не только из-за жары, но и по причине неосторожного обращения с огнем. Один из пожаров в провинции Маниса устроил местный житель.

До этого в Южной Корее вспыхнули лесные пожары. В стране объявили режим чрезвычайной ситуации. Позже писали, что число погибших в результате лесных пожаров возросло до 18 человек, один человек пропал без вести.

France On Fire: The fire in Aude, France is immense and out of control!

What We Know: The fire has engulfed more than 16,000 hectares. That is larger than the entire city of Paris! 3 people have been reported missing, 1 was killed. 25 houses and 35 cars were also destroyed. pic.twitter.com/12sQM6ymV0 — John Cremeans (@JohnCremeansX) August 7, 2025

The fire in Aude, France is still completely out of control pic.twitter.com/PYox9ghW7K — Volcaholic (@volcaholic1) August 6, 2025

A massive forest fire in Aude, southern France (06.08.2025)



Over 16,000 hectares have burned, and 25 houses and 40 cars have been destroyed. pic.twitter.com/4lBrldVWAd — Disaster News (@Top_Disaster) August 6, 2025

