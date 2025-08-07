jitsu gif
    Сильнейший за последние 80 лет лесной пожар разгорелся во Франции

    Опубликовано:

    Лесной пожар по Франции
    Лесной пожар. Фото: LIONEL BONAVENTURE/AFP via Getty Images

    На юге Франции разгорелся сильный лесной пожар, который назвали крупнейшим с 1949 года. В результате стихии погибла одна женщина, девять человек ранены и один пропал без вести.

    По информации Euronews, лесной пожар бушует со вторника, 5 августа, в департаменте Од, недалеко от границы с Испанией. По данным министерства внутренних дел, огонь охватил более 16 тыс. гектаров территории, затронуты 15 районов.

    Премьер-министр Франсуа Байру назвал пожар "катастрофой невиданного масштаба". А по словам министра внутренних дел Брюно Ретайо он стал "самым масштабным с 1949 года".

    По последним данным, погибла женщина в своем доме, она отказалась от эвакуации несмотря на предупреждения о быстро приближающемся огне.

    DW пишет, что еще один житель поселения объявлен пропавшим без вести. Также пострадали девять человек: один житель получил опасные для жизни ожоги, еще восемь человек пострадали не сильно, в их числе семь отравившихся дымом пожарных.

    В тушении возгораний задействованы более 1,8 тыс. пожарных, а также все пожарные самолеты страны.

    Пожар уничтожил или повредил как минимум 25 жилых домов. Власти эвакуировали два кемпинга, а также сотни местных жителей. Прибрежную трассу, соединяющую Францию и Испанию, на участке между городами Нарбонна и Перпиньян (почти 75 км), а также множество менее загруженных местных дорог перекрывали на несколько часов.

    Власти начали расследование причин возгорания. 

    Ранее сообщалось, что Европа снова бьет температурные рекорды. В Испании и Португалии - +46, во Франции и в Турции бушевали пожары.

    Также в Турции возгорания происходили не только из-за жары, но и по причине неосторожного обращения с огнем. Один из пожаров в провинции Маниса устроил местный житель.

    До этого в Южной Корее вспыхнули лесные пожары. В стране объявили режим чрезвычайной ситуации. Позже писали, что число погибших в результате лесных пожаров возросло до 18 человек, один человек пропал без вести.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

