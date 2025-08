Самолет с медиками разбился в США: четыре человека погибли

На юго-западе США в штате Аризона во вторник, 5 августа, потерпел крушение борт санавиации. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на информацию от местной полиции, несчастный случай произошел на землях племени Навахо в Аризоне.

"Небольшой самолет направлялся, чтобы забрать пациента из ближайшей больницы, когда произошла катастрофа", — сообщили в полиции.

4 killed after medical transport plane crashes while heading to Arizona hospital to retrieve patient https://t.co/763EQUDTee pic.twitter.com/2WejMALQNT