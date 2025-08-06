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    Самолет с медиками разбился в США: четыре человека погибли

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Обломки упавшего самолета
    Обломки упавшего самолета. Фото: facebook.com/NavajoPoliceDepartment

    На юго-западе США в штате Аризона во вторник, 5 августа, потерпел крушение борт санавиации. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

    Как сообщает телеканал, ссылаясь на информацию от местной полиции, несчастный случай произошел на землях племени Навахо в Аризоне.

    "Небольшой самолет направлялся, чтобы забрать пациента из ближайшей больницы, когда произошла катастрофа", — сообщили в полиции.

    По данным правоохранителей, ЧП произошло около 12:40.

    "Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования их семье и близким в это тяжелое время", — добавили в полиции.

    По данным Национального совета по безопасности на транспорте, это был самолет Beechcraft 300. Специалисты уже выехали на место крушения, чтобы установить причину произошедшего.

    Напомним, ранее небольшой самолет, выполнявший чартерный рейс, потерпел крушение близ аэропорта Саутенд недалеко от Лондона. В соцсетях публиковали фото и видео с места трагедии.

    До этого в США самолет с парашютистами упал в аэропорту Кросс-Кис в штате Нью-Джерси. В результате инцидента пострадали 14 человек, несколько получили тяжелые травмы.

    В июне недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился самолет с 232 пассажирами на борту. Позже сообщалось, что самолет компании Air India, летевший в Лондон, во время крушения рухнул на здание общежития для врачей.

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