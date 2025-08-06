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    Новости русской службы Би-би-си

    Грубейшие нарушения техники безопасности. Береговая охрана США выпустила доклад о причинах катастрофы батискафа "Титан"

    Опубликовано:

    Субмарина "Титан"
    Субмарина "Титан". Фото: Anadolu Agency / Contributor/ Getty Images

    Главной причиной катастрофы батискафа «Титан», спускавшегося к останкам «Титаника», было то, что его владелец Стоктон Раш грубо и систематически игнорировал правила безопасности и технические требования к подобным аппаратам. Об этом говорится в отчете, который во вторник выпустила Береговая охрана США.

    «Титан» был раздавлен толщей воды на глубине почти четыре километра в июне 2023 года.

    На его борту были сам Стоктон Раш, пилот Поль-Анри Наржоле и трое пассажиров, заплативших за погружение к «Титанику» сотни тысяч долларов: британский бизнесмен и путешественник Хэмиш Хардинг и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном Сулеманом. Все они мгновенно погибли.

    Составители отчета констатируют, что «Титан» был раздавлен из-за «утраты целостности конструкции», в результате которой все, кто был на борту, были убиты давлением примерно в 350 килограммов на квадратный сантиметр.

    По мнению специалистов, конструкция корпуса «Титана», сделанного из клееного слоями углеволокна с носом и кормой из титана, была изначально ущербной и опасной, а Стоктону Рашу удавалось уклоняться от надлежащих проверок и процедур.

    К этому Раша, как полагают составители отчета, подталкивало тяжелое финансовое положение его фирмы OceanGate. По словам бывших сотрудников фирмы, им задерживали зарплату, а клиенты, заплатившие большие деньги за погружение, но не получившие эту услугу в условленное время, грозили Рашу судом.

    В результате Раш ради того, чтобы выполнить желания ВИП-клиентов, заплативших сотни тысяч, подгонял сотрудников, заставлял игнорировать требования техники безопасности и вообще, согласно тексту доклада, создал «токсичную рабочую атмосферу, в которой увольнение старших сотрудников и угроза увольнения применялись для того, чтобы заставить сотрудников и временных работников молчать об их опасениях».

    Если бы Раш не погиб в катастрофе, следователи Береговой охраны рекомендовали бы Министерству юстиции США рассмотреть вопрос об уголовном деле против него.

    По оценке специалистов, корпус «Титана», скорее всего, дал трещину в одном из двух мест: либо в клееном месте соединения углеволоконной части с титановой на носу аппарата, либо в самой углеволоконной части там же, возле носа.

    Как отмечает научный редактор Би-би-си Ребекка Морелль, сам Стоктон Раш называл конструкцию «Титана» «экспериментальной». Корпус был сделан из слоев углеволокна, склеенных смолой.

    «Ни один глубоководный аппарат до этого не делали из такого материала. Большинство сделано из титана или стали. Углеволокно считается ненадежным материалом в условиях высокого давления. Известно, что его слои могут расходиться», — поясняет Морелль.

    Кроме того, как напоминает научный редактор Би-би-си, у специалистов были вопросы и к тому, как прикреплены титановые полушария на обоих концах аппарата, а производитель иллюминатора «Титана» на публичных слушаниях сказал, что его изделие было сертифицировано лишь для глубины до 650 метров — а останки «Титаника» лежат на глубине 3,8 километра.

    В 2022 году, во время 80-го погружения на дно океана, в корпусе «Титана» раздался громкий звук, который, по мнению специалистов Береговой охраны, произвели разлепившиеся слои углеволокна. Но «Титан» не прервал погружение.

    «Поэтому эксперты, с которыми я говорила, считают, что „Титан“ был обречен на то, чтобы быть раздавленным», — пишет научный редактор Би-би-си.

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