Трамп рассказал, будет ли снова баллотироваться в президенты
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Президент США заявил, что, вероятнее всего, после завершения президентского срока не будет вновь участвовать в выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает издание, в интервью телеканалу CNBC Дональду Трампу задали вопрос, будет ли он снова принимать участие в президентских выборах.
"Скорее всего, нет", - ответил американский лидер.
4 мая президент США уже заявлял, что по окончании своего второго срока он не будет пытаться баллотироваться на третий.
"Я буду президентом восемь лет; я буду президентом два срока. Я всегда считал, что это очень важно", - говорил тогда Трамп.
Он также назвал нескольких возможных преемников, в числе которых вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
Напомним, в конце марта в одном из интервью Трамп заявил, что у него "есть методы", которые могут помочь избраться на третий срок. Как поясняли СМИ, Трамп мог бы инициировать внесение поправок в Конституцию, чтобы отменить ограничение для президентов баллотироваться лишь на два срока, но сделать это будет крайне тяжело. Для внесения таких поправок потребуется согласие 2/3 Конгресса или 2/3 всех штатов.
Позже его слова разъяснили в Белом доме.
Добавим, Трамп впервые занял пост президента США в 2016 году, победив в президентской гонке Хилари Клинтон. Однако в 2020 году ему не удалось победить, но поражение он не признал.
Во второй раз должность президента Трамп занял в январе этого года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2272356-tramp-rasskazal-budet-li-snova-ballotirovatsya-v-prezidenty/
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