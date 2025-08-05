"Неплохо так поехали": после землетрясения часть Камчатки сдвинулась на два метра

Одним из последствий сильнейшего за последние десятилетия землетрясения на Камчатке стало смещение южной части полуострова, передает NUR.KZ со ссылкой на региональный филиал ФИЦ ЕГС РАН.

В Telegram-канале Камчаткого филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщили, что провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений после недавнего землетрясения.

"Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти два метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский cместился несколько меньше. По словам специалистов, эта картина согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге. Это обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, и недостаточно полноценный - в Петропавловске-Камчатском.

Напомним, землетрясение магнитудой 8,5 произошло 30 июля в 161 км от побережья Камчатки. Оно стало одним из сильнейших в регионе за последние десятилетия.

В Сахалинской области России, вдоль тихоокеанского побережья Японии от Хоккайдо до Вакаямы, на Гавайях и в некоторых районах Аляски объявлена угроза цунами.

Затем в Сети появились видео, запечатлевшие выброшенных на берег китов. Произошло это, предположительно, в Японии.

Позже Русская служба Би-Би-Си писала, что вулкан Крашенинникова на полуострове проснулся впервые за более чем 500 лет - вероятно, в результате сейсмической активности, последовавшей за мощным землетрясением.

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