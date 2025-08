Рекордное количество снега за последние 40 лет выпало в Австралии

В выходные дни ряд городов Австралии накрыл сильный снегопад, который стал рекордным за последние 40 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Как сообщает британский телеканал, в субботу в северных районах Нового Южного Уэльса выпало около 40 см осадков. Это является самым высоким показателем с середины 1980-х годов. Об этом сообщила метеоролог из Австралийского метеорологического бюро Мириам Брэдбери. Также, по ее словам, в некоторых районах штата Квинсленд снег выпал впервые за 10 лет.

По данным местной службы по чрезвычайным ситуациям, снегопад в сочетании с сильными дождями и грозами в других частях штата, привели к более чем 1455 происшествиям за выходные. Так, более 100 автомобилей оказались заблокированы из-за снега, десятки тыс. домов остались без электричества.

Полиция Нового Южного Уэльса также сообщила, что ведутся поиски 26-летней женщины, которую смыло паводковыми водами в районе долины Хантер после того, как водитель автомобиля, в котором она находилась, попытался проехать сквозь поток.

Cities in Australia are covered in snow.



A blanket of up to 40 centimeters, like the one we're seeing in New South Wales now, hasn't been seen here since the 80s. pic.twitter.com/6wfB5Tc0zM — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 3, 2025

❄️ RECORD SNOWFALL ❄️

Parts of New South Wales in Australia were blanketed by unprecedented snowfall over the weekend. Emergency services urged people to stay sheltered due to snow, ice, and fog!



At the same time, the U.S. has recently been roasting under dangerous temperatures.… pic.twitter.com/Mz9yE1xx2K — WeatherNation (@WeatherNation) August 3, 2025

Australien ist von einem Rekordschneefall heimgesucht worden. Wie Reuters berichtet, wurde eine Reihe von Städten im Osten des Landes mit der dicksten Schneedecke seit Jahrzehnten bedeckt, Tausende von Häusern waren ohne Licht. pic.twitter.com/OOOyqbCE3W — Schnurzelhuber (@AmpelmannB) August 4, 2025

A rare winter storm is currently bringing heavy snow to northern New South Wales, Australia.



Up to 50 cm of snow fell around Armidale and Guyra — the biggest snowfall in years. pic.twitter.com/6sYfmAaqIX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 2, 2025

Также в 2020 году в некоторых регионах Австралии выпал снег. Это произошло впервые за 15 лет. Тогда снег пришел вместе с антарктическими ветрами, которые достигли юго-восточного побережья страны.

Напомним, в прошлом году в Саудовской Аравии после сильных дождей и града выпал снег, в том числе в пустынной местности. Кадры с редким для местности явлением облетели социальные сети.

А в 2023 году жители Йоханнесбурга, крупнейшего города Южной Африки, увидели за окнами падающий снег. Июль в Южном полушарии - зимний месяц, но снег там не выпадал 10 лет.

