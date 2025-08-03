"Уничтожить": тысячи тонн помощи скопились на складах по всему миру из-за ликвидации USAID

Более 60 тыс. тонн продовольствия застряли на складах в США и по всему миру, причем срок годности некоторых товаров подходит к концу, передает NUR.KZ со ссылкой на Washington Post.

По данным издания, на этой неделе на сотни ящиков с продовольствием были наклеены наклейки с надписью "Уничтожить".

"Они месяцами лежали на складе в Джорджии, а затем испортились, прежде чем их успели отправить за границу, в такие охваченные голодом регионы, как Судан.

А на складе хранится еще много арахисовой пасты, важнейшего компонента в борьбе с недоеданием. Запас на сумму 50 млн долларов уже несколько месяцев хранится на складе некоммерческой организации в Пулере из-за того, что администрация Трампа свернула программу иностранной помощи и так и не отправила ее", - пишет издание.

По некоторым оценкам, продовольствие все еще может помочь 60 млн человек.

"Это гигантский избыток. Все законтрактовано. Все куплено и оплачено. Просто не забрали", - заявил главный операционный директор Дэвид Тодд Хармон.

Это уже третий случай за последние недели, когда важная помощь в области питания и планирования семьи, предназначенная для зарубежных стран, оказалась под угрозой. Законодатели Капитолийского холма, организации, оказывающие гуманитарную помощь, и активисты выразили возмущение.

Сенатор Джинн Шахин, высокопоставленный демократ в сенатском Комитете по международным отношениям, назвала ситуацию "неоправданной".

"Эти товары были приобретены американскими налогоплательщиками для спасения жизней, а не для того, чтобы они хранились на складах или были сожжены", заявила Шахин.

В меморандуме Госдепартамента, полученном The Washington Post, отмечалось, что чиновники одобрили перемещение 13 719 тонн товаров, срок годности которых "истечет в течение следующих 14 месяцев". Остальные 48 тыс. тонн, хранящиеся на складах, должны были быть переданы министерству для "дальнейшего управления и реализации программ".

В заявлении госдепартамента, говорится, что эти запасы были заранее подготовлены для удовлетворения возникающих потребностей и "не были задержаны в доставке ни в один пункт назначения, поскольку они еще не были распределены по каким-либо конкретным программам".

При этом, генеральный инспектор проводит проверку складов в связи с опасениями, что товары могли быть испорчены или повреждены.

Напомним, в январе этого года пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах USAID. В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

Затем стало известно, что Агентство США по международному развитию отправило большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск. А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

На этом фоне депутат мажилиса РК Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало нашумевшее USAID - Агентство США по международному развитию.

Мы писали и о том, что жительница страны Багила Балтабаева запустила новую петицию, в которой она потребовала закрыть представительство USAID в Казахстане и запретить пропаганду ЛГБТ.

Позже стало известно, что администрация Дональда Трампа прекращает выплату более 90% премий USAID. А Марко Рубио сообщил, что в стране официально прекращено действие 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

Вскоре государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) официально свернуло программы иностранной помощи.

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