Эстония начала строить ворота и выдвижные барьеры на границе с Россией

Эстония на одном из пограничных пунктов с Россией усилила меры безопасности, установив массивные металлические ворота, также будут построены барьеры, передает NUR.KZ со ссылкой на издание ERR.

По данным местного СМИ, на пограничном пункте в Нарве ведутся строительные работы. Так, на части моста, соединяющего Эстонию и Россию, установили массивные металлические ворота.

Сейчас идет подготовка к установке выдвижных металлических барьеров, которые при необходимости станут со всех сторон перекрывать движение автотранспорта как на территорию пограничного пункта, так и при выезде из него.

"Это нужно в первую очередь для повышения безопасности пограничного пункта. Примерно пять лет назад у нас был инцидент, когда автомобиль со стороны России прорвал существующие барьеры. Установка барьеров поможет предотвратить несанкционированный проезд. Также установка ворот поможет лучше контролировать ситуацию на мосту, например, в случае возникновения потока мигрантов", - заявил руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу.

В июне текущего года сообщалось, что граничащие с РФ страны Европы готовят свои системы здравоохранения к войне. Ряд стран готовится к кризисным ситуациям в случае возможной агрессии.

А в мае Эстония запретила Кубе и Бразилии использовать свое воздушное пространство для полетов в Москву на празднование 80-летия Победы.

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