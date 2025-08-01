Посланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Газу для инспекции пунктов гуманитарной помощи

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в рамках визита на Ближний Восток прибыл в Газу для инспекции пунктов раздачи гуманитарной помощи, работа которых подверглась критике со стороны ООН и других международных организаций из-за многочисленных случаев гибели палестинцев при попытке получить продовольствие.

Сообщается, что утром в пятницу он посетил пункт раздачи гуманитарной помощи в городе Рафах. Его визит совпал по времени с крупнейшей на сегодняшний день доставкой гуманитарной помощи в Газу по "воздушному мосту". Гуманитарная помощь была получена от ОАЭ, Иордании, Германии, Испании, Бельгии, Франции и Бахрейна.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Уиткофф проинспектирует пункты раздачи, чтобы понять, существует ли потребность в большем количестве поставляемого продовольствия. После визита Уиткоффа, как предполагается, президент США Дональд Трамп примет решение по плану распределения гуманитарной помощи в регионе.

Контролируемый США и Израилем Гуманитарный фонд Газы (GHF), который управляет пунктами раздачи помощи в регионе, столкнулся с критикой со стороны ООН и других международных организаций.

По данным ООН, с конца мая, то есть с момента начала работы пунктов гуманитарной помощи в Газе, при попытке получить продовольствие погибли по меньшей мере 1373 палестинца. В четверг, 31 июля, в ООН сообщили, что 859 из них были убиты в непосредственной близости от одного из четырех распределительных центров GHF, которые находятся под охраной израильских и американских военных.

Еще 514 человек погибли на маршрутах следования гуманитарных конвоев ООН и других гуманитарных организаций, добавили в ведомстве.

В заявлении ООН говорится, что у организации «нет информации о том, что погибшие палестинцы принимали непосредственное участие в боевых действиях или представляли какую-либо угрозу израильским силам безопасности».

"Каждый убитый или раненый отчаянно боролся за выживание - не только ради себя, но и ради своих семей", - говорится в заявлении ООН. Также там отметили, что все больше палестинцев "умирает от недоедания и голода».

Израиль утверждает, что его военные, охраняющие пункты с гуманитарной помощью, лишь делали предупредительные выстрелы в воздух и не стреляли намеренно в мирных жителей. Израиль ранее обвинил ХАМАС в создании беспорядка близ пунктов раздачи гуманитарной помощи.

В минувший вторник эксперты ООН по глобальной продовольственной безопасности предупредили, что в настоящее время в Газе "реализуется наихудший сценарий голода". По данным ООН, каждому третьему жителю Газы теперь приходится обходиться без еды по нескольку дней. С середины июля по причинам, связанным с голодом, умерли по меньшей мере 16 детей в возрасте до пяти лет.

К сентябрю, по прогнозу ООН, население анклава столкнется с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия.

Израиль, который контролирует все поставки гуманитарной помощи в Газу, настаивает на том, что он не создает никаких ограничений на поставки помощи. По утверждению властей Израиля, в Газе "голода нет". Несмотря на эти утверждения, Израиль несколько дней назад предусмотрел "тактические паузы" в военных операциях в трех районах для того, чтобы гуманитарная помощь могла поставляться в пострадавшие от боев территории.

Армия обороны Израиля заявила в четверг, что с воздуха было доставлено 43 пакета гуманитарной помощи с продовольствием для жителей южной и северной части сектора Газа.

Однако, как заявило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, тактические паузы не позволяют обеспечить непрерывный поток поставок, необходимый для удовлетворения огромных потребностей населения.

С критикой действий израильских военных также выступила правозащитная организация Human Rights Watch, обвинив Израиль в "систематических убийствах мирных палестинцев, ищущих пропитание", а также в использовании голода в качестве орудия войны.

Пункты раздачи гуманитарной помощи в Газе правозащитники назвали "смертельной ловушкой". "Израильские силы не только намеренно морят голодом палестинских мирных жителей, но и расстреливают их почти каждый день, пока они отчаянно ищут еду для своих семей", - заявила представитель Human Rights Watch Белкис Уилле.

В среду, 30 июля, Агентство гражданской обороны, контролируемое ХАМАС, сообщило информационному агентству AFP, что по меньшей мере 30 человек погибли, когда израильские силы открыли огонь по толпе, ожидавшей помощи.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что десятки жителей Газы собрались у грузовиков с гуманитарной помощью на севере Газы и "в непосредственной близости от действующих в этом районе войск Армии обороны Израиля".

"В ответ на возникшую в их адрес угрозу солдаты произвели предупредительные выстрелы в этом районе, не направленные на собравшихся", - добавили в ЦАХАЛ.

В заявлении израильской армии подчеркивается, что по итогам предварительного расследования ЦАХАЛ не известно о жертвах в результате огня со стороны израильских военных. "Подробности инцидента все еще выясняются", - говорится в заявлении.

Израиль не позволяет журналистам международных изданий работать в Газе, поэтому сложно установить, что произошло у грузовиков с гуманитарной помощью.

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