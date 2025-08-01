Робота приняли в докторантуру по специальности "Драма и кино" в Китае

В Китае гуманоидный робот Xueba 01 ("отличник") был принят в докторантуру по специальности "Драма и кино" в ведущем университете, передает NUR.KZ со ссылкой на South China Morning Post.

Как пишет издание, впервые в Китае гуманоидный робот был принят в докторантуру по специальности "драма и кино" в ведущем университете, что стало сенсацией в соцсетях.

Xueba 01 (популярное китайское сленговое слово, обозначающее отличника учебы) был разработан Шанхайским университетом науки и технологий в партнерстве с DroidUp Robotics.

Одетый в очки, рубашку и брюки, Xueba 01 общается с людьми на китайском языке.

Робот будет проходить четырехгодичное обучение в докторантуре, уделяя особое внимание традиционной китайской опере. Он уже получил виртуальный студенческий билет, а его наставником стал известный шанхайский художник и профессор Ян Цинцин.

Художник отмечает, что Xueba 01 будет изучать художественные дисциплины, такие как сценическое мастерство, написание сценариев и сценография, а также технические дисциплины.

А после окончания учебы, по мнению наставника, робот может стать оперным режиссером в музее или театре или даже открыть свою художественную студию.

Добавим, видео и фото с Xueba 01 публикуются в соцсети Х.

Напомним, ранее в мае миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети новое видео с одной из своих разработок - роботом-гуманоидом Optimus, который теперь может танцевать.

До этого в марте Илон Маск написал в соцсети, что в следующем году на Марс отправится робот Optimus, и если все пройдет хорошо, высадка людей на Марсе может начаться уже в 2029 году.

В феврале этого года мы писали о том, что Tesla готовит массовый выпуск человекоподобных роботов Optimus.

А в январе робота-собаку, официанта, робота-человека и играющих в футбол роботов показали на выставке цифровых проектов на форуме Digital Almaty.

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