"Отпечатки пальцев заменят штампы в паспортах": иностранцы будут сдавать биометрию в странах Европы
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Европейский союз объявил о введении с 12 октября 2025 года электронной системы регистрации въезда и выезда граждан третьих стран, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutche Welle.
По словам комиссара по вопросам миграции Европы Магнуса Бруннера, электронная система въезда в Шенгенкую зону "повысит безопасность", помогая идентифицировать лиц, превысивших срок пребывания.
Переходный период запланирован на шесть месяцев до 10 апреля 2026 года. Также система должна помочь "предотвратить нелегальные перемещения и сократить количество случаев подделки документов и удостоверений личности".
"ЕС намерен более точно регистрировать въезд и выезд граждан третьих стран, а также документировать случаи превышения разрешенного срока пребывания и запреты на въезд. Биометрические данные для распознавания лиц или отпечатков пальцев заменят традиционные штампы в паспортах", - сказано в публикации.
Отмечается, что критики опасаются того, что система приведет к увеличению времени ожидания на границах. Изначально система должна была быть введена в ноябре прошлого года. Однако ее запуск был отложен в последний момент, поскольку некоторые страны "еще не были готовы".
Отметим, что в марте текущего года сообщалось, что казахстанцам упростят получение шенгенской визы, тогда глава страны Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем ЕС Каей Каллас.
До этого премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встречался с Временным поверенным в делах Представительства ЕС Йоханнесом Бауром, где озвучил предложение по упрощению получения шенгена для казахстанских бизнесменов.
В октябре 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о возможности облегчения европейской стороной визового режима для казахстанцев. По его словам, была достигнута договоренность, что европейская сторона будет облегчать казахстанцам получение визы.
Позже в МИД рассказали подробности об упрощении визового режима Казахстана с ЕС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2270664-otpechatki-palcev-zamenyat-shtampy-v-pasportah-inostrancy-budut-sdavat-biometriyu-v-stranah-evropy/
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