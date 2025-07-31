"Отпечатки пальцев заменят штампы в паспортах": иностранцы будут сдавать биометрию в странах Европы

Европейский союз объявил о введении с 12 октября 2025 года электронной системы регистрации въезда и выезда граждан третьих стран, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutche Welle.

По словам комиссара по вопросам миграции Европы Магнуса Бруннера, электронная система въезда в Шенгенкую зону "повысит безопасность", помогая идентифицировать лиц, превысивших срок пребывания.

Переходный период запланирован на шесть месяцев до 10 апреля 2026 года. Также система должна помочь "предотвратить нелегальные перемещения и сократить количество случаев подделки документов и удостоверений личности".

"ЕС намерен более точно регистрировать въезд и выезд граждан третьих стран, а также документировать случаи превышения разрешенного срока пребывания и запреты на въезд. Биометрические данные для распознавания лиц или отпечатков пальцев заменят традиционные штампы в паспортах", - сказано в публикации.

Отмечается, что критики опасаются того, что система приведет к увеличению времени ожидания на границах. Изначально система должна была быть введена в ноябре прошлого года. Однако ее запуск был отложен в последний момент, поскольку некоторые страны "еще не были готовы".

Отметим, что в марте текущего года сообщалось, что казахстанцам упростят получение шенгенской визы, тогда глава страны Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем ЕС Каей Каллас.

До этого премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встречался с Временным поверенным в делах Представительства ЕС Йоханнесом Бауром, где озвучил предложение по упрощению получения шенгена для казахстанских бизнесменов.

В октябре 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о возможности облегчения европейской стороной визового режима для казахстанцев. По его словам, была достигнута договоренность, что европейская сторона будет облегчать казахстанцам получение визы.

Позже в МИД рассказали подробности об упрощении визового режима Казахстана с ЕС.

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