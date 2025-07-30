Афганистан обвинил ООН в "утрате самостоятельности"

Представитель Исламского Эмирата Афганистан резко раскритиковал ООН за то, что организация не дает представителям новых властей представлять страну, передает NUR.KZ со ссылкой на Ariana News.

Как сообщает издание, представитель властей Исламского Эмирата Афганистан Забиулла Моджахед обвинил ООН в том, что она больше не является нейтральной и независимой организацией, заявив, что теперь она действует под влиянием западных политических сил.

"Организация Объединенных Наций должна была оставаться нейтральным институтом. Но теперь она действует под влиянием западных политических установок. Она утратила свою эффективность и самостоятельность", - сказал Моджахед.

Он также напомнил, что сейчас Кабул в ООН представляет дипломат, назначенный предыдущим правительством.

"На основании каких принципов и протоколов он действует? У него нет внутренней легитимности, и он не представляет народ Афганистана", - добавил Моджахед.

Напомним, недавно Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом сообщил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

Смена режима в Афганистане

В августе 2021 года талибы (члены движения "Талибан", запрещенного в Казахстане) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана.

15 августа они вошли в Кабул. В этот же день Ашраф Гани, бывший президентом страны, покинул Афганистан, сложив с себя полномочия главы государства.

На следующий день, 16 августа, талибы заявили, что война окончена.

В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана".

"Талибан", как пишет ТАСС, – это радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане и Пакистане. Возникло в 1994 году. Его первые члены вербовались из числа афганских беженцев, покинувших Афганистан из-за войны 1979-1989 годов и получавших религиозное образование в медресе на территории Пакистана.

Название движения происходит от арабского "талиб" – "учащийся", "студент".

Как к "Талибану" относятся в Казахстане

Еще в конце 2023 года стало известно, что Казахстан исключает "Талибан" из списка запрещенных организаций.

В МИД РК тогда пояснили, что Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в стране террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев вновь пояснил ситуацию с движением на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ. По его мнению, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.

"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", – подчеркивал президент.

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