Таиланд заявил, что Камбоджа нарушила режим прекращения огня

МИД Таиланда опубликовал заявление о том, что Камбоджа нарушила соглашение о прекращении огня, в ночь на среду атаковав позиции вооруженных сил Таиланда, передает NUR.KZ.

Камбоджийская сторона снова нарушила режим прекращения огня в пограничном конфликте между двумя странами, атаковав позиции вооруженных сил Таиланда в ночь на среду, сообщает МИД Таиланда.

"Поздним вечером 29 июля 2025 года, менее чем через 24 часа после достижения соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, позиции таиландских войск в районе Пху Макхуа, провинция Сисакет, подверглись нападению с использованием стрелкового оружия и гранат со стороны камбоджийских сил. Обстрел продолжался до утра 30 июля 2025 года. Это представляет собой грубое нарушение соглашения о прекращении огня, вступившего в силу в полночь 28 июля 2025 года", - говорится в заявлении ведомства.

"Этот акт агрессии в очередной раз является явным нарушением соглашения о прекращении огня со стороны камбоджийских сил и свидетельствует об их явном недобросовестном подходе к его исполнению", - также говорится в заявлении.

МИД также заявляет, что Таиланд подтверждает свою полную приверженность прекращению огня и мирному урегулированию сложившейся ситуации и настоятельно призывает Камбоджу немедленно прекратить все нарушения и вернуться к полному соблюдению указанного соглашения о прекращении огня.

Напомним, на границе между Таиландом и Камбоджей 24 июля начались столкновения между военными двух стран. Началось все с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск обеих стран на спорном участке границы.

Затем Русская служба Би-Би-Си писала, в чем суть конфликта, может ли он перерасти в полноценную войну и опасно ли ездить в Юго-Восточную Азию. Мы также сообщали, что в пятницу Камбоджа созвала экстренное совещание по конфликту с Таиландом. Тем временем более 100 тыс. человек покинули приграничные провинции Таиланда.

А в Таиланде ввели военное положение в восьми приграничных районах. Позже стало известно, что проливные дожди вынудили временно прекратить боевые действия между силами двух стран вдоль общей границы, хотя обе стороны сохраняют свои позиции, поскольку напряженность остается высокой.

Также премьер-министр Камбоджи Гун Манет рассказал в соцсети о посредничестве Трампа о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом.

А в правительстве Таиланда заявили, что 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли в ходе вооруженного конфликта на границе с Камбоджей.

28 июля Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня - сообщалось, что соглашение вступит в силу в полночь 29 июля.

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