Самолет задымился после приземления в аэропорту Антальи (видео)
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Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Анталью, задымился на взлетной полосе. Пассажиров эвакуировали. В соцсетях появились кадры из аэропорта.
Как сообщает турецкая газета Milliyet, у самолета Boeing 777 задымились шасси после того, как он приземлился в аэропорту Антальи.
В авиакомпании Turkish Airlines заявили, что пассажирам ничего не угрожало, но их эвакуировали из судна в целях безопасности.
"Наши пассажиры были своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Уполномоченные специалисты начали техническую проверку воздушного судна.
Предварительное расследование показало, что причиной задымления стала техническая неисправность гидравлического трубопровода", - говорится в заявлении пресс-службы компании.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на управление гражданской авиации Минтранса Турции, были эвакуированы 247 пассажиров рейса и 13 членов экипажа. Ведомство тоже начало расследование и оценку инцидента.
Между тем в соцсетях появились кадры из аэропорта.
THY uçağında korku dolu anlar: Antalya'ya acil iniş yapıldı #THY #ucak #ariza #Accident #olay #haber #haberler #SonDakika #sondakikahaberleri #oxuaz pic.twitter.com/8tMteCol7k— Türk Dünyası Haberleri (@oxuazturkce) July 29, 2025
ilgin icin tesekkurler THY. zaten ucaga ilk binildiginde yanik kokusu aliniyordu. yolculugun gereginden hizli surmesi belli oldu. en eski ucagi kullanirsaniz boyle olur. bu ucagin copte olmasi gerekiyor? #THY pic.twitter.com/1SVgovJcEG— Sıla (@silabasarslan) July 29, 2025
#İstanbul’dan kalkan #THY’ye ait bir uçak, #Antalya’ya acil iniş yaptı.— Müslim SARIYAR (@MslimSARIYAR) July 29, 2025
İniş takımlarında yangın tehlikesi iddiasıyla yolcular tahliye edildi...
Video: X pic.twitter.com/hAOrrXMIhw
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2270256-samolet-zadymilsya-posle-prizemleniya-v-aeroportu-antali-video/
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