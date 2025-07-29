Иностранцам запретили работать таксистами в одном из крупнейших городов России

В Санкт-Петербурге таксопаркам запретили принимать на работу иностранцев, которые ранее осуществляли деятельность по патентам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу города.

В Сант-Петербурге до конца 2025 года ввели запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Запрет введен именно в сфере "легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем".

"Решение направлено на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан Российской Федерации.

Предусмотрен 3-месячный переходный период, в течение которого они смогут завершить действующие трудовые отношения и привлечь новых работников для осуществления своей деятельности", - сказано в указе губернатора.

По данным РБК, патент иностранного гражданина в России - это документ, который дает право легально работать на территории страны. Его нужно оформлять гражданам стран, с которыми у России действует безвизовый режим.

Исключение составляют граждане стран Евразийского экономического союза, то есть Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, они имеют возможность работать на тех же основаниях, что и россияне.

Ранее мы писали, что с апреля текущего года водителей с казахстанскими правами будут штрафовать в России.

Кроме того, правительство России утвердило проведение эксперимента по сдаче иностранцами биометрических данных при въезде в Россию - изображение лица и отпечатки пальцев.

Кроме того, с 1 января 2025 года в России начали действовать новые правила, согласно которым срок пребывания иностранцев на территории РФ сокращен до 90 суток суммарно в течение календарного года - ранее казахстанцы могли находиться в России не более 90 дней в течение 180 дней.

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