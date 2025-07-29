США запретили президенту Тайваня остановиться в Нью-Йорке из-за Китая

Администрация Трампа отказала президенту Тайваня остановиться в США на пути в Центральную Америку из-за возражений Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Такую информацию газете Financial Times сообщили три источника, знакомых с решением.

В августе у тайваньского президента была запланирована поездка в Парагвай, Гватемалу и Белиз, которые признают Тайвань как независимое государство.

Как отмечает FT, 28 июля офис тайваньского президента опубликовал заявление, в котором сказано, что он не планирует зарубежных поездок в ближайшем будущем, поскольку Тайвань восстанавливается после недавнего тайфуна, а Тайбэй ведет переговоры с Вашингтоном по поводу пошлин.

По словам собеседников газеты, решение было принято из-за отказа в посещении Нью-Йорка. Лай также планировал посетить Даллас, штат Техас. Неясно, отказали ли ему именно в посещении Нью-Йорка или в проезде транзитом через США, говорится в статье.

По словам нескольких собеседников FT, администрация Трампа пытается избежать угрозы торговым переговорам с Китаем. 28 июля представителя двух стран начали третий раунд переговоров в Стокгольме. Их цель — добиться продления действующих соглашений о торговле, которые предусматривают отмену большинства взаимных пошлин на 90 дней.

Срок этих договоренностей истекает 12 августа. Ожидается, что стороны продлят паузу в вопросе взаимных пошлин еще на три месяца.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.