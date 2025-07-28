СМИ: Хакеры отменили почти 50 рейсов "Аэрофлота"

Сегодня российская компания "Аэрофлот" объявила о сбое в системе, из-за которого были отменены почти 50 рейсов. По информации СМИ, ответственность за сбой взяли на себя хакеры.

Утром 28 июля пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот" сообщила о "вынужденной корректировке" рейсов.

"В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены", - говорится в релизе.

В компании извинились за неудобства и призвали пассажиров следить за информацией в аэропортах, сообщив также, что над восстановлением штатной работы сервисов работают специалисты.

Позже в компании опубликовали посты с информацией по отмене из-за сбоя в системе множества рейсов в/из аэропорта Шереметьево.

На ситуацию отреагировала Московская межрегиональная транспортная прокуратура, сообщив об организации надзорных мероприятий в связи со сбоем в системе "Аэрофлота".

После чего РБК сообщили, что хакеры из группировки Silent Crow заявили, что вместе с сообществом "Киберпартизаны BY" (группа белорусских хакеров, которая действует за пределами страны) ответственны за сбой в работе "Аэрофлота", из-за которого были отменены почти 50 рейсов.

По данным издания, в сообщении группировки утверждается, что хакеры на протяжении года находились внутри корпоративной сети авиакомпании и смогли "получить и выгрузить полный массив баз данных истории перелетов".

Взломщики заявляют, что уничтожили 7000 физических и виртуальных серверов и похитили 20 Тб данных, а также получили доступ к компьютерам сотрудников, в том числе руководителей, аудиозаписям переговоров и системам наблюдения.

Источник издания "в одной из IT-структур, связанных с транспортом" подтвердил журналистам факт атаки.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что перед 9 мая в Москве возникли проблемы с мобильным интернетом, а в аэропортах отменяли рейсы накануне визитов зарубежных лидеров, которые вместе с Владимиром Путиным должны присутствовать на параде Победы на Красной площади.

Масштабный сбой произошел в прошлом году - в Сети стали появляться сообщения о сбоях в работе сервисов Microsoft. Это повлияло на работу ряда банков, авиакомпаний и аэропортов, а также телеканалов и других компаний по всему миру.

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