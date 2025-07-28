На юго-западе Германии сошел с рельсов поезд, три человека погибли
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Три человека погибли и более 50 получили травмы в результате крушения поезда на юго-западе Германии.
Катастрофа с поездом, шедшим по маршруту Зигмаринген-Ульм, произошла вечером в воскресенье.
В начале ночи глава местной спасательной службы Шарлотта Циллер сказала прессе, что спасательные работы на месте крушения завершены.
«По нашим сведениям, больше людей в вагонах не осталось, и всем оказана медицинская помощь», — сказала Циллер.
Незадолго до катастрофы в этом месте была буря, и звучат предположения, что она размыла насыпь, из-за чего поезд и сошел с рельсов.
Но официальной информации о причинах катастрофы пока нет.
«Мы будем работать всю ночь, мы открыли расследование. Сейчас на месте будут собираться вещественные доказательства, что, скорее всего, займет время до завтра или дольше», — цитирует агентство Reuters пресс-секретаря полиции Ульма Свена Франкена.
По данным агентства DPA, всего в поезде было около 100 человек.
Канцлер Германии Фридрих Мерц написал в сети X, что «скорбит по жертвам», и выразил «глубочайшее сочувствие» их близким.
Также он написал, что связался с министрами внутренних дел и транспорта и попросил обеспечить оперативным службам всю необходимую поддержку.
На фотографиях с места происшествия были видны завалившиеся на бок вагоны и многочисленные спасатели, а также поваленные деревья.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2269464-na-yugo-zapade-germanii-soshel-s-relsov-poezd-tri-cheloveka-pogibli/
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