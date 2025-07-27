Трамп заявил о пропаже 100 млн долларов помощи пострадавшим при пожарах в Калифорнии
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Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети о пропаже 100 миллионов долларов, которые должны были пойти на помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ.
Об этом Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.
"Полная катастрофа. Похоже, очередная афера, вдохновленная демократами. Пропали 100 миллионов долларов. Должны были пойти на помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе, которые при должном управлении никогда бы не случились", - написал Трамп.
Также он добавил, что губернатор Калифорнии отказался сбросить миллиарды галлонов воды, но Трамп отменил его решение.
Напомним, в начале года экс-президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии и распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.
Лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. На тот момент уже были эвакуированы 30 тыс. человек. Сегодня пользователи социальной сети X заявили, что разошедшиеся ранее фото с якобы загоревшимся знаком Hollywood в Лос-Анджелесе - это фейк.
А 9 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне пожаров в Лос-Анджелесе
Отметим, в декабре прошло года в Калифорнии также вспыхнул лесной пожар. Огонь добрался до пляжей Малибу. Около 20 тыс. человек получили уведомление об эвакуации. Свои дома покинули и некоторые знаменитости. Например, актеры Дик ван Дайк и Мира Сорвино.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2269374-tramp-zayavil-o-propazhe-100-mln-dollarov-pomoshchi-postradavshim-pri-pozharah-v-kalifornii/
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