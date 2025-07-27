Пассажирский самолет загорелся при взлете в США (видео)

В США самолет American Airlines, вылетавший из международного аэропорта Денвера, был вынужден прервать взлет из-за отказа шасси, появления пламени и дыма.

Как сообщает New York Post, по данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), у самолета рейса 3023 авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 173 пассажира и 6 членов экипажа, при взлете в Майами около 14:45 по местному времени произошел инцидент с шасси.

Из-за возникновения пламени и густого дыма пилоты остановили взлет и спустили аварийный трап, по которому с борта спасались пассажиры.

В аэропорт прибыли пожарные, потушив пламя, о чем пожарная служба Денвера сообщила в соцсети Х.

По информации аэропорта Денвера в соцсети Х, все пассажиры благополучно покинули борт самолета, однако пятеро из них были осмотрены на месте на предмет незначительных травм, а один из них был доставлен в больницу.

Denver7 приводит заявление American Airlines по инциденту - по данным издания, в компании сообщили, что у самолета возникли проблемы из-за повреждения шины на шасси непосредственно перед взлетом.

"Все пассажиры и экипаж благополучно покинули самолет, а самолет был выведен из эксплуатации для проверки нашей группой технического обслуживания", - цитирует издание заявление авиакомпании.

Добавим, в соцсети Х появляются фото и видео экстренной эвакуации пассажиров самолета по аварийному трапу.

Напомним, это не единственный инцидент с самолетом в США за последнее время. Так, неделю назад двигатель пассажирского Boeing загорелся прямо во время полета. Пилотам пришлось развернуться, пассажиры смогли покинуть самолет в обычном режиме.

Также у лайнера Ryanair загорелся двигатель, когда он находился в аэропорту Майорки. В салоне началась паника, прыгавшие с крыльев пассажиры получили травмы.

Весной в США пассажирский самолет был вынужден прервать полет - двигатель самолета United Airlines загорелся в небе после того, как в него попал кролик.

До этого самолет Airbus A319 авиакомпании United Airlines загорелся при попытке взлета в аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне в штате Техас.

Мы также писали, что более 200 пассажиров самолета были экстренно эвакуированы на заснеженную взлетную полосу аэропорта в США после того, как возникла проблема с двигателем судна.

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