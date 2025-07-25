Объявленного в розыск политолога Екатерину Шульман заочно арестовали в России

В московском суде политолога Екатерину Шульман заочно арестовали по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, передает NUR.KZ.

Такое постановление вынес Мещанский районный суд Москвы.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шульман Екатерины Михайловны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, на срок 2 месяца с момента задержания на территории Российской Федерации, а в случае экстрадиции - с момента фактического пересечения Шульман Е.М. государственной границы Российской Федерации", - говорится в сообщении судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

Отмечается, что ранее Министерство юстиции включило Шульман в реестр иностранных агентов.

Как сообщает РБК, по ч. 2 ст. 330.1 УК Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет. Здесь действует административная преюдиция: уголовная ответственность наступает, если человека в течение года два раза привлекли за аналогичное правонарушение по КоАП.

Отмечается, что Шульман является одним из самых популярных российских политологов: на ее YouТube-канал подписаны более 1,2 млн человек.

Напомним, в марте этого года МВД РФ объявило в розыск российского политолога Екатерину Шульман. В базе ведомства указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако ее точная квалификация не называлась.

Тогда сообщалось, что после февраля 2022 года Шульман выступала с осуждением действий России в Украине. В апреле того года Минюст РФ присвоил ей статус иноагента, который она безуспешно пыталась обжаловать. За отсутствие соответствующей маркировки политолога неоднократно штрафовали. Шульман живет за пределами России.

А в конце февраля 2025 года против нее завели дело об участии в нежелательной организации.

Кроме того, летом 2022 года Шульман прокомментировала прошедший в Казахстане референдум - она оценила отсутствие заметных скандалов, массовых мероприятий и арестов в ходе голосования в стране.

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