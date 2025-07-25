120 тысяч погибших: что известно о потерях России в Украине к концу июля

На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием "Медиазона"* и командой волонтеров удалось установить имена 120 343 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. 27% всех погибших - то есть уже почти каждый третий - это добровольцы, подписавшие контракт после начала войны.

Для сравнения, в 2023 году добровольцы составляли только 14% от общего числа потерь.

Средний возраст погибших к середине 2025 года составляет 39 лет. В первые месяцы вторжения чаще всего погибали 21-летние солдаты-контрактники.

Это только те цифры, которые мы смогли установить на основе открытых данных: сообщений властей, публикаций родственников в соцсетях или фотографий могил. Реальные цифры потерь будут гораздо выше.

Основные тенденции

Более половины установленных потерь (53%) - это люди, которые не были связаны с российской армией и Росгвардией на момент начала войны.

Кроме добровольцев к ним мы относим законченных, завербованных на фронт из колоний, и мобилизованных.

Например, 60-летний Виктор Ефанов из городка Петровск в Саратовской области. Последние годы он работал на заводе ремонтником станков. Срочную службу служил еще при СССР.

Последние 30 лет Виктор никак не был связан с армией: работал рубщиком мяса и слесарем. В апреле 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны, в январе 2025 он погиб.

Сейчас контракты все чаще подписывают мужчины в возрасте 45-50 лет из сельской местности или небольших городов. Большинство из них не имели отношения к армии, некоторые лишь прошли срочную службу многими годами ранее.

Сокращенно эту категорию погибших мы называем "добровольцами", хотя известно и немало случаев, когда люди подписывали контракты под давлением.

Например, в Чечне правозащитники фиксировали случаи, когда мужчины подписывали контракты с российской армией, чтобы обезопасить от проблем свою семью. Немало среди "добровольцев" и тех, кто подписал контракт, чтобы избежать уголовного наказания - это позволяют принятые в 2024 году законы.

Однако абсолютное большинство "добровольцев" составляют те, кто пошел в армию по своему желанию, в том числе и по финансовым причинам. Средняя сумма дополнительных федеральных и региональных выплат при заключении контракта суммарно составляет около 1,5 млн рублей.

Лидером среди всех регионов России по числу подтвержденных потерь остается Башкортостан.

​​По меньшей мере 5806 жителей республики погибли на войне. Это только те, чьи имена мы смогли подтвердить по открытым источникам. Восемь из десяти погибших из Башкортостана ушли на фронт из сельской местности или городов с населением менее 100 тысяч человек.

15% всех известных погибших - это заключенные, уехавшие на фронт из исправительных колоний. 11% погибших были мобилизованными.

Каковы реальные цифры потерь?

Реальные потери, очевидно, намного выше, чем можно установить через открытые источники. Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших.

Это объясняется тем, что тела существенного числа солдат, погибших в последние месяцы, могут все еще находиться на поле боя. Чтобы вынести их, нужно дополнительно рисковать здоровьем выживших военных, которые могут попасть под удары беспилотников.

С учетом приведенной выше оценки, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 185 000 до 267 500 человек.

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе подразделений самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных "республик".

С декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск (власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).

Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу сентября этого года могли погибнуть 21 000 - 23 500 человек.

Следовательно, на основе собранных нами данных, можно предположить, что общее число погибших со стороны пророссийских сил может находиться в диапазоне от 206 000 до 291 000 военных.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих и публикуем новые цифры в две недели. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на [email protected].

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си, "Медиазона" и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.

Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.

В основном подсчете не учитываются потери самопровозглашенных республик ЛДНР. Однако если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих республик, мы его учитываем.

Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.

К "другим войскам" в графике отнесены военнослужащие ПВО, РХБЗ, связисты, врачи, наземные службы ВКС, МВД, автомобильные и железнодорожные войска, а также военная полиция.

* - издание "Медиазона" признано российскими властями "иноагентом"

* Власти России также включили Ольгу Ившину в реестр "иностранных агентов". Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспаривает его в суде.

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