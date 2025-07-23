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    Самолет Air India загорелся после приземления в Нью-Дели

    Опубликовано:

    Самолет летит в небе
    Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Самолет Airbus A321 авиакомпании Air India загорелся в аэропорту индийской столицы после приземления. Кадры появились в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    Как пишет издание, ссылаясь на информацию от авиакомпании, судно выполняло рейс из Гонконга в Нью-Дели.

    После приземления самолет вспомогательная силовая установка самолета загорелась, когда пассажиры выходили из самолета, после чего она автоматически отключилась.

    Согласно заявлению Air India, лайнер "получил некоторые повреждения". Самолет временно выведен из эксплуатации для проведения расследования.

    Авиакомпания уведомила авиационные власти о происшествии.

    Уточняется, что ЧП обошлось без пострадавших.

    Напомним, 12 июня самолет авиакомпании Air India потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии вскоре после взлета. На борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и 10 бортпроводников.

    Позже стало известно, что лайнер рухнул на здание общежития для врачей. Поэтому погибли не только летевшие на воздушном судне, но и люди, находившиеся в общежитии, в которое врезался самолет. В результате общее число жертв составило около 290 человек.

    Единственным выжившим в авиакатастрофе оказался гражданин Великобритании Вишвакумар Рамеш. Он рассказал журналистам о произошедшем.

    Предварительной причиной крушения самолета авиакомпании Air India называли отказ двигателей. Позже стало известно, что через три секунды после взлета переключатели топливного отсека двигателя самолета отключились и двигатель остался без топлива.

    "На записи в кабине пилотов слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он перекрыл топливо. Но тот ответил, что он этого не делал", - говорится в отчете Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии.

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