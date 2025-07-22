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    Новости русской службы Би-би-си

    ХАМАС утверждает, что в Газе за двое суток от голода умерли 12 детей. Израиль отвечает, что в сектор были доставлены 2000 тонн детского питания

    Опубликовано:

    Разрушения в секторе Газа
    Сектор Газа. Фото: Ahmad Hasaballah/Getty Images

    Подконтрольное группировке ХАМАС министерство здравоохранения Газы заявило, что за последние двое суток в секторе от голода умерли 33 человека, в том числе 12 детей. Израиль говорит, что не препятствует доставке в сектор продовольствия, и туда, в частности, были завезены 2000 тонн детского питания.

    Минздрав ХАМАСа утверждает, что всего с начала войны, с октября 2023 года, в секторе от голода умер 101 человек, в том числе 80 детей. Из этих утверждений следует, что все взрослые жертвы голода умерли в последние двое суток.

    Директор больницы Шифа в городе Газа, доктор Мохаммед Абу Сальмия, заявил Би-би-си, что за последние трое суток во всем секторе от недоедания умер 21 ребенок. По его словам, от недоедания в секторе страдают 900 тысяч детей.

    Израиль неоднократно отвергал обвинения в том, что он сознательно морит голодом население Газы. Израильские власти заверяют, что пропускают в сектор продовольственную и иную гуманитарную помощь.

    Подразделение министерства обороны Израиля, которое занимается гражданскими вопросами на палестинских территориях, COGAT, в понедельник заявило, что в Газу было доставлено более 2000 тонн детского питания - правда, не уточнило, за какое время оно было доставлено.

    "Мы призываем международные организации продолжать координировать действия с нами, чтобы обеспечить ввоз детского питания и смесей без задержек. Мы по-прежнему твердо намерены обеспечивать оказание гуманитарной помощи гражданским - но не ХАМАСу", - заявил COGAT через сеть X.

    Ассоциация журналистов агентства Agence France Presse в понедельник заявила, что ее внештатным корреспондента в секторе Газа угрожает голодная смерть.

    Вскоре после этого руководство AFP тоже заявило, что внештатники агентства в Газе оказались в невыносимом положении.

    "Поэтому AFP, эвакуировав в январе-апреле 2024 года восемь своих штатных сотрудников и их семьи из Газы, теперь предпринимает такие же шаги в отношении внештатных сотрудников, несмотря на огромные трудности с выездом с территории, находящейся в жесткой блокаде", - заявило руководство AFP и призвало израильские власти помочь с эвакуацией.

    Израиль, контролируя весь периметр сектора Газа, не пропускает в него иностранных журналистов без сопровождения.

    Палестинская сторона обвиняет израильских военных и охранников американской фирмы Gaza Humanitarian Foundation (GHF), специально созданной для распределения и охраны гуманитарной помощи, в том, что они постоянно стреляют и убивают людей, толпящихся у пунктов распределения помощи.

    Аншел Пфеффер, британско-израильский журналист и корреспондент газеты Haaretz и журнала Economist, в сопровождении израильских военных побывал возле такого пункта в Хан-Юнисе и рассказал в эфире Би-би-си, что видел толпу, напиравшую на пункт распределения.

    По словам Пфеффера, американские охранники пытались сдержать толпу и поддерживать порядок, стреляя в воздух - ему сказали, что не боевыми патронами - а также применяя слезоточивый газ.

    "В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и они отступили, и тогда коробки с помощью расхватали те, кто был впереди", - рассказал Пфеффер.

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека утверждает, что с 27 мая, когда начал работать GHF, были убиты или погибли в давке 1054 человека, пытавшихся получить гуманитарную помощь: 766 - возле пунктов GHF и 288 - возле пунктов и колонн ООН и других организаций.

    "Наши данные основаны на информации из многих надежных источников на местах, в том числе от медиков и от гуманитарных и правозащитных организаций. Они еще проверяются по нашей строгой методике", - заявило УВКПЧ.

    В воскресенье, как утверждает минздрав ХАМАС, были убиты по меньшей мере 67 человек, ждавших колонны с помощью от ООН на севере сектора Газа. Днем ранее, по их же данным, по меньшей мере 39 человек были убиты у двух пунктов распределения на юге сектора. Всего за последние полторы недели палестинская сторона заявила как минимум о шести подобных происшествиях.

    Израиль и GHF оспаривают эти данные. Что касается системы распределения помощи в виде GHF, то Израиль объясняет, что она нужна, чтобы лишить ХАМАС возможности воровать гуманитарную помощь. ООН же отказывается работать с GHF "по этическим соображениям".

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